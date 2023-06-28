黑人Me too｜一文睇清大牙被性騷擾時間線　無人證物證竟反遭提告

台灣娛樂圈 #MeToo風暴未停，醜聞愈爆愈多，昨日 (27/6) 上午大牙（周宜霈）就在Facebook公開自己在2012年7月18號凌晨，於出差香港拍攝《18/22》期間，在酒店房內遭到曾是她黑澀會時期老闆的陳姓男子性騷擾過程，更指名道姓就是已婚的黑人陳建州。大牙寫道：「他一把從背後環抱，我第一時間護住胸部，死命掙扎但就是抵不過他人高馬大的力氣！」黑人還反問她：「怎麼樣？壯吧！」大牙即我冷冷的告訴對方她喜歡瘦皮猴，不喜歡壯的「你不要這樣！」黑人卻說：「妳又沒試過，試過了搞不好妳會喜歡！」

台灣藝人大牙周宜霈（IG@bigtooth）

大牙表示當時她只穿上內褲和浴袍，黑人一度還把她拉上床，她一再提醒對方已婚，且自己把對方當哥哥，但黑人卻說：「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」經大牙幾次抵抗後，最終黑人離開前還不死心說：「好啦！既然妳很累那就算了，那你親我嘴巴一下我就走！」她說她如果當時可以勇敢一點公佈他的惡行，或許就不用揹著忘恩負義的臭名離開經紀公司，也不用每當聽見或看見他的名字時就背脊發涼，「希望今天過後，想起這個人只剩厭惡，而不再恐懼」。

2010年3月17日，大牙宣佈退出黑Girl並加盟傳奇星娛樂，黑人就是該公司的創辦人之一。大牙於2014年約滿後離巢。

黑人陳建州。

黑人昨日（27日）就大牙的指控作出了回應，他透過律師發表聲明，表示2012年7月香港製節目行程，當事人均為團體行動，絕無周宜霈女士指稱私人獨處之事實，周宜霈女士之指控毫無根據、全屬虛偽不實。並表示當事人行事坦蕩，如有行為缺失絕對願意積極面對，但若有不實指控，無端耗費社會大眾視聽及媒體資源，實為不妥。本律師將依當事人委託，依法追究相關法律責任。

大牙亦針對黑人的聲明表示：「本人陳述均為事實，問心無愧，公道自在人心」。

黑人透過律師發聲明回應事件。

而黑人老婆「范范」范瑋琪隨後也發聲，透過經紀人發出同樣律師，聲明反擊大牙「絕不容許發生藉此機會惡意抹黑、虛偽之惡意栽贓行為」、「周宜霈女士之指控毫無根據、全屬虛偽不實。」，用行動力挺老公清白。

12年，大牙跟隨當時老闆黑人來港拍節目，她昨日突然撰長文指當時曾遭黑人性騷擾。

翻查兩人當年錄製的Now TV節目《18/22》，節目由Hailey主持，黑人在節目中大談睇AV趣事，更坦言連紙巾都準備好，想一個人慢慢享受。對應大牙詳述來港拍攝的時間線，節目就在她被黑人性騷擾的翌日拍攝，難為她還要為了飯碗，裝作若無其事聽黑人講這些，並笑著跟他互動，就跟大牙在長文中所述︰「隔天，按照行程工作，工作完飛回台北，陳先生表現得像昨晚的事不曾發生過一樣。」相符。

陳建州（黑人）在《18/22》大爆睇AV趣事。

曾是《我愛黑澀會》美眉的貝童彤知道了大牙爆出被黑人性騷擾一事之後，第一時間透過經紀人回應表示：「多年前就已經知道此事，身為大牙的好姐妹，真的非常心疼她要背著這個傷痛十幾年。希望多年後的當事人能夠正視自己的行為，從錯誤中反省改正。也希望社會大眾以此警惕，保護自己，尊重他人。」力撐大牙。

貝童彤（IG@baytongtong）

據台媒報道，范范在今次事件之後，她的閨密非常擔心她的狀態，昨日不停在聯繫她以及她身旁的好友，可是都無法聯繫到她，指她在發表聲明後就失聯了。有網民甚至推測范范此舉是在無聲抗議，即使發表聲明也未必是她本人的意願。

然而在今日，黑人就與范范再發聲明，兩人一起委託律師發出最新聯合聲明，聲明內容指已就事件向當地法院提告，要求大牙賠償一千萬台幣，以及刊登道歉啟事，「基於『惡意造謠零容忍』之立場，當事人已於今日 （6月28日） 向台灣台北地方法院提起民事訴訟，請求周女賠償當事人新台幣壹仟萬元，更重要的是，請求法院命周女士臉書刊登道歉啟事，以恢復當事人名譽。」