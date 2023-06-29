霍英東孫女霍詠盈疑暗串Edan：我真的從來沒有聽過他的任何歌曲

MIRROR成員呂爵安（Edan）出道短短幾年時間，無論在音樂、劇集、電影和綜藝上都有亮眼的成績，成為全方位藝人。日前霍英東孫女霍詠盈（Caroline）在IG限時動態Tag Edan，並寫道：「please dm me my friend really loves you. （請私訊我，我朋友好喜歡你。）」雖然Caroline此舉是為了幫朋友追星，但不少網民都猜測其實是為了「自肥」。



MIRROR成員呂爵安（Edan）出道短短幾年時間，無論在音樂、劇集、電影和綜藝上都有亮眼的成績，成為全方位藝人。（IG@edanlui）

Caroline幫朋友追星。（IG截圖）

不過Caroline之後又再寫道：「Guys, this friend really exists lol, I literally have never listened to any of his songs/seen any of his shows. （朋友們，這個朋友確實存在，我真的從來沒有聽過他的任何歌曲/看過他的任何節目。）」澄清不是自己追星，她更Post出一張與老公胡智略（Caspar）的合照，並寫道：「I’m married to this guy lol. I’d say my eyesight is fine. （我跟這個人結婚了，我想說我的視力很好。）」有網民指Caroline似乎話中有話，疑似暗串Edan。

Caroline之後再出Post澄清。（IG截圖）

有網民指Caroline似乎話中有話，疑似暗串Edan。（IG截圖）

Caroline在2021年11月與前港姐亞軍吳婉芳長子胡智略（Caspar）結婚，婚後不時在社交平台放閃，羡煞旁人，兩人郎才女貌，被外界盛讚是金童玉女！

郎才女貌！（IG圖片）