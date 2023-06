霍英東孫女霍詠盈疑暗串Edan：我真的從來沒有聽過他的任何歌曲

MIRROR成員呂爵安(Edan)出道短短幾年時間,無論在音樂、劇集、電影和綜藝上都有亮眼的成績,成為全方位藝人。日前霍英東孫女霍詠盈(Caroline)在IG限時動態Tag Edan,並寫道:「please dm me my friend really loves you. (請私訊我,我朋友好喜歡你。)」雖然Caroline此舉是為了幫朋友追星,但不少網民都猜測其實是為了「自肥」。



MIRROR成員呂爵安(Edan)出道短短幾年時間,無論在音樂、劇集、電影和綜藝上都有亮眼的成績,成為全方位藝人。(IG@edanlui)

Caroline幫朋友追星。(IG截圖)

不過Caroline之後又再寫道:「Guys, this friend really exists lol, I literally have never listened to any of his songs/seen any of his shows. (朋友們,這個朋友確實存在,我真的從來沒有聽過他的任何歌曲/看過他的任何節目。)」澄清不是自己追星,她更Post出一張與老公胡智略(Caspar)的合照,並寫道:「I’m married to this guy lol. I’d say my eyesight is fine. (我跟這個人結婚了,我想說我的視力很好。)」有網民指Caroline似乎話中有話,疑似暗串Edan。

Caroline之後再出Post澄清。(IG截圖)

有網民指Caroline似乎話中有話,疑似暗串Edan。(IG截圖)

Caroline在2021年11月與前港姐亞軍吳婉芳長子胡智略(Caspar)結婚,婚後不時在社交平台放閃,羡煞旁人,兩人郎才女貌,被外界盛讚是金童玉女!

郎才女貌!(IG圖片)