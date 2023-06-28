65歲梁家輝自爆街上無人認得　行商場被姜糖阻塞：沒人對我感興趣

現年65歲的梁家輝正落力宣傳電影《我愛你！》，他日前作客《騰訊新聞》被主持人問到是否關注現在香港的頂流明星姜濤，梁家輝幽默表示：「有呀，所以現在我不願意上街，因為我上哪都被堵死，都給他的粉絲堵一下。我想去置地廣場逛一逛，好久沒出去，結果一到那邊他在搞活動。（你年輕的時候有被粉絲這樣追過嗎？）我是『千面影帝』，我在銀幕上創造角色，我走路上沒人認得，不會有人對我好奇，沒人對我感興趣。」

梁家輝自爆被姜糖阻路。（截圖）

「千面影帝」無人認得？（截圖）

他又指：「大家會知道這是梁家輝，但是他們期待的不是我本人，因為我本人就是很普通的一個人，我覺得他們期待的就是我希望你下一個戲呈現一個什麼樣的角色給我們，那我也滿心歡喜。」

梁家輝指有留意姜濤。（胡凱欣 攝）

梁家輝入行43年，在他26歲的梁家輝其後更憑藉《垂簾聽政》在第3屆香港電影金像獎獲得最佳新演員提名，並成為歷來香港電影金像獎最佳男主角中最年輕得主。雖然梁家輝第一部電影《垂簾聽政》便替他拿到最佳男主角，但因參與在大陸拍攝《垂簾聽政》，被中華民國行政院新聞局勒令悔改但不從，即遭自由總會全面封殺，所有作品無法登台公映，當時台灣為華語片最大市場，致使香港電影公司不敢用其出任角色。

26歲的梁家輝憑《垂簾聽政》成為金像獎最年輕的視帝。（電影《垂簾聽政》劇照）

當年年紀輕輕扮演咸豐皇帝的梁家輝，更憑《垂簾聽政》一片獲得最年輕金像影帝的殊榮。（網上圖片）

梁家輝﹑葉童演夫妻。（《我愛你》微博圖片）

為了營生，在石澳一帶作無牌小販在街頭販賣皮飾等飾品，後因生意慘淡而轉到銅鑼灣一帶繼續販賣。期間在羅維影業、邵氏影業以及李翰祥的新昆侖影業出演過一些角色。直到1987年台灣解嚴之後，取消對梁家輝的禁令，至今他每年電影產量穩定，為華人電影界不可或缺的實力派演員之一。