TVB前小花馬賽告別全職媽媽復出拍劇　慶祝女兒生日老公罕有同框

35歲的無綫前小花馬賽（現名馬菀迎）2019年與圈外男友結婚後便淡出幕前，同年亦誕下女兒Camellia，之後便做全職媽媽。Camellia於後日（30日）4歲生日，馬賽提早與Camellia慶祝，因為正日要出發到南昌拍劇，正式宣布告別全職媽媽身份，重回幕前。馬賽在社交平台曬出幫女兒慶生的照片，見她為女兒準備《冰雪奇緣》的蛋糕，更罕有曬出與老公的合照，一家三口同框，十分幸福。

馬賽罕有曬出與老公的合照，一家三口同框，十分幸福。(微博@馬賽)

馬賽表示由女兒出生到現在從未試過分開多過13天，而今次卻要分開一個月，字裡行間充滿了不捨，她寫下：「Camellia轉眼間就四歲了，從一個嗷嗷待哺的小baby變成了有自己邏輯思維喜好的小姑娘。但是不變的是對我的愛，每天依然媽媽媽媽媽媽媽媽媽媽媽媽媽媽叫個不停。我也真的很愛她，雖然時常身心疲憊，時常感嘆時間不夠用，時常懊惱沒有了自己的生活，時常懷念曾經自己瀟灑獨立的生活。但我真的還是很愛她。每天親不夠抱不夠操心不夠。這就是母女之間無法磨滅的天生的聯繫吧。」

馬賽表示由女兒出生到現在從未試過分開這裡多天。(微博@馬賽)

馬賽又表示全職媽媽的日子即將過去，將會全面復出做自己：「因為我已為她打好了前四年的基礎，目前狀況基本很滿意（早教絕對很重要！）現在我也該做回一下自己了。現代女性，絕不應該被家庭孩子所束縛，我希望寶貝以後也能活出精彩綻放獨一無二的人生。」

馬賽又表示全職媽媽的日子即將過去。(微博@馬賽)

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