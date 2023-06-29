Angelababy時尚活動金色假髮被指MK　63歲惠英紅大膽前衛揮低眾星

時尚雜誌《GQ》中國版於28日晚舉辦「GQ Creative靈感派對」，Angelababy（楊穎）、楊冪、李沁、李一桐、毛曉彤、江疏影、張嘉倪、何超蓮、章小蕙等名人紅星悉數出席，場面星光熠熠。



+ 5

難得迎來時尚盛事，女星們都悉心打扮，不過大部分都比較中規中矩，缺乏亮點。當中楊冪以一襲ALEXANDRE VAUTHIER黑色花邊珠片高開衩吊帶裙現身，狀態更勝從前，不過禮服都是一貫風格，無什麼創新；Angelababy身穿ELIE SAAB 2023春夏高定系列淺黃色薄紗刺繡禮服，搭配金色齊蔭長髮，猶如異次元世界出走的精靈，但卻被不少網友指MK，與以往造型相差甚遠；而李一桐一襲淡粉色高開衩透視裙大騷fit爆身材，奈何禮服上半身設計似足泳衣，美中不足。

不過，當晚不少網友都大讚63歲惠英紅大膽前衛，勇於突破自我，她身穿Versace藍色西裝套裝，內搭黑色透視胸衣，一改以往直髮造型，換上爆炸頭，極具視覺衝擊，令人眼前一亮；而另一位備受好評的還有何超蓮，她身穿VERA WANG白色高定Tube dress，宛如復古名伶，令人驚艷，完全不輸一眾女星。