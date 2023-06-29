前港姐錢慧儀現身灣仔法院展開婚姻訴訟　馬清揚否認離婚暗撻女模

前港姐錢慧儀（Winnie）2018年與豪門老公馬清揚傳婚變，去年發聲明表示過去4年都「痛了，累了，心碎了！」決定結束27年婚姻，並籲外界以後不要再稱呼她為馬太。今日（29日）與馬清揚現身灣仔家事法庭展開婚姻訴訟，根據傳媒報道，錢慧儀身形纖瘦及臉容憔悴，她受訪透露近況，指幾乎6年也沒太大進展，問到打官司信心，她坦言不開心，希望馬清揚盡快繳付律師錢；馬清揚則一臉輕鬆地由律師陪同入法院。

1981年港姐亞軍錢慧儀（Winnie）去年發聲明，叫大家不要再叫她馬太。（視覺中國）

下午馬清揚步出法院後，受訪透露兩人尚未離婚，不理解對方早前發的聲明，問到有否溝通了解，馬清揚表示對方不打算傾，喜歡用律師傾。馬清揚又表示一直在律師費方面幫助錢慧儀，又透露對方聘請的是全港最貴律師，律師費足800萬元，又指家族有錢，不代表自己有錢，故要時間籌備。

錢慧儀1981年參加港姐入行，1995年就嫁入豪門。（網上圖片）

問到錢慧儀是否經濟拮据，馬清揚指她生活正常，每月給她18萬現金生活費及30多萬信用卡額度，總共40多萬，認為她生活應該比他好，而他未告知小朋友，或錢慧儀有告知小朋友。馬清揚澄清逼錢慧儀入住無窗房仔一事，他解釋屋企有兩層，錢慧儀搬落下層客房是因裝修才沒窗，現已有窗，更比他房窗大。馬清揚強調一直希望和解，有關心她，對方卻抱有敵意亂花錢，又認為或因家庭和媽媽有前科，須花錢才開心，指她一直索求金錢，日日使錢好開心。

錢慧儀（Winnie）與馬清揚曾是模範夫妻。（視覺中國）

對於被指暗撻模特兒，馬清揚稱只是緋聞P圖，不認識該女子，他稱和錢慧儀離婚是因不正常行為，指對方在4、5年前神智有問題，半夜夢見亡母說要去找她，又進食非法藥物，當時身為總理的馬清揚日日被鬧不給她錢，錢慧儀又罵他是朋友，既不收斂也不做正常人，是2018年錢慧儀主動提出離婚，並指她有語言、身體家暴，有看精神科，馬清揚稱本來不想傷害她，但事已至此，馬清揚只能講出真實經歷，但他未就家暴報警，也沒有證據，8月會再上庭。

1981年港姐亞軍錢慧儀（Winnie）和豪門老公馬清揚2018年傳出婚變。（視覺中國）

錢慧儀則受訪表示，法官判了馬清揚要付律師費，但他仍未付，希望對方盡快繳費。對於馬清揚指每月有給生活費，錢慧儀只一笑置之；至於被指控家暴，錢慧儀則反問她會不會做這樣的事，又不認為馬清揚想和解。