Makiyo 14年前節目曾爆黑人愛酒　直播收范范電話要求澄清

台灣藝人周宜霈（大牙）日前在社交平台大爆曾遭陳建州（黑人）性騷擾，黑人亦已火速透過律師發聲明否認事實，之後更與太太范瑋琪（范范）一同發聲明向大牙追討賠償及要求道歉。除了大牙外，郭源元、DJ妖嬌等人亦陸續出面指控黑人的惡行，今日（29日）范范終於發聲了，發文力撐丈夫黑人，更指黑人滴酒不沾：「從小到大認識黑人的朋友都知道他滴酒不沾。」

12年，大牙跟隨當時老闆黑人來港拍節目，她今日突然撰長文指當時曾遭黑人性騷擾。

郭源元指黑人第一次性騷擾她就是因為送這個衣服品牌。(fb@郭源元)

（網上截圖）

但有網民翻出當年《我愛黑澀會》的節目片段，范范的閨密川島茉樹代（Makiyo）以好友身份在節目中爆料，指黑人很愛親女生，又會在喝醉後撲人等行為。Makiyo當時還說過：「而且不只我一個啦，你還親佩慈（吳佩慈），還有房子（房思瑜）啦。」

Makiyo指黑人很愛親女生，又會在喝醉後撲人等行為。(節目截圖)

黑人除了親過Makiyo，連吳佩慈同房思瑜都被親過。(節目截圖)

Makiyo還問美眉們：「你們都被親過吧！」然後丫頭又指著大牙說：「大牙應該知得比較清楚吧。」大牙亦接著說：「都過去的事，為什麼要一直講呢？」Makiyo補充只要黑人喝醉就會放得很開：「然後會直接衝過來！」誇張的行為令現場的嘉賓都直斥他是「禽獸」，而Makiyo說的話也可以知道黑人並不是滴酒不沾。

黑人誇張的行為令現場的嘉賓都直斥他是「禽獸」。(節目截圖)

Makiyo的說法明顯打臉范范，與范范的口徑不一，今日Makiyo在抖音開直播與觀眾們聊天時，突然收到范范的電話。據悉，是范范希望Makiyo可以幫忙澄清黑人不喝酒這事，之後Makiyo便關掉直播，與范范繼續通話。

Makiyo的說法明顯打臉范范，與范范的口徑不一。（FB@Makiyo 川島茉樹代）

之後Makiyo便發文：「有一個報道是錯誤的！因為黑人陳建州他是滴酒不沾的😳喝酒的都是姐妹在喝😏👌再次強調黑人哥哥是不會喝酒的從我認識他到現在都沒有喝過酒。」但Makiyo發文的表情卻有點耐人尋味，令人聯想她只是幫忙范范發聲，並不是真心的說黑人滴酒不沾。