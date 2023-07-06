全民造星5｜Kakit輸在太年輕　Ash入10強遺憾未能見父最後一面

《全民造星5》６月29日播出一集再次充滿了公憤同淚水，事關兩組對戰嘅都係好兄弟！Kakit同Ash一齊經歷過《大師班｜Master Class》以及《創作者的派對》，感情雖然要好，但現實就係咁殘酷。

Kakit表演有rap、跳、戲。

Kakit表演嘅《Who am I》 集Rap、跳舞以及戲一身，評判馮穎琪睇之後，震撼到俾唔出任何評語；王君馨就造感覺如同睇電影一樣，所有嘢都好深刻印象。Kakit解釋，今次表演靈感係來至於AI，「全世界都被AI影響，最壞嘅情況係我哋可能已經唔係做緊自己，即使將來好多嘢會被AI1取代都好，但表演者係冇AI可以取代，係獨特、唯一，我哋《造星》每位參賽者每個表演都係獨特而唯一。」 Kakit所帶出嘅信訊十分清晰，唔少網民甚少認為同係AI為主題，但比昨晚(28)Tsoul更佳。

本身廣東話路算流利嘅Ash，成功挑戰《小心地滑》。

Ash挑戰《小心地滑》，他透露比賽期間，爸爸離世，由於佢人在香港，所以未能見最後一面。Ash決定將心聲寫成歌詞，再轉化成思念，《造星5》有唔少參賽者挑戰MC作品，Ash應該算係最成功一位，馮穎琪眼濕濕表示感動，大讚Ash堅強，又講藝人係要有呢種堅強、初心。最後Ash以4比1送走Kakit，王君馨指Ash已經32歲，認為佢已經追夢好長時間：「喺呢行唔放棄都係好唔容易，所以今日好想要畀呢個鼓勵你，希望你可以翻開下一章節，做到你想要嘅跳唱。」

其實有邊個參加《造星》唔係為追夢？王君韾認為32歲嘅Ash不容易，所以俾燈。

又再一次，唔係講技術，純粹地講感情，19歲嘅Kakit輸在年輕。唯一畀燈Kakit嘅陳詠謙解釋：「我對你係好難忘，你年紀輕輕，包辦所有嘢，同埋你發放獨有嘅魅力，我覺得係你好珍貴嘅資產。」Kakit雖然出局，但都喊住咁祝福Ash，而原來《小心地滑》更係佢介紹俾Ash。對於Kakit出局，唔少網民都十分不捨，但亦都認為位佢將來一定會有更好嘅發展。

另一對好兄弟Nathan同Kim對決。