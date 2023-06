有「黑珍珠」之稱的超模娜奧美金寶(Naomi Campbell),今日(30日)宣布誕下兒子,二度榮升人母。現年53歲的娜奧美冒著做高齡產婦的危險懷孕,引起不少爭議,不過她就懶理閒言閒語,在IG分享B仔照片說:「為人母永遠唔會太遲」(It’s never too late to become a mother)。

娜奧美金寶在IG公布兒子出世。(網上截圖)

其實娜奧美在2021年宣布女兒出生時已年過半百,不少人質疑她的女兒是領養的並非親生,翌年她接受雜誌訪問時否認這個傳聞,又謂由懷孕到生產,知道這個消息的人一隻手數得晒。到今次以53歲高齡再度懷孕,又再引起爭議,不過娜奧美從不介意做高齡產婦,仲鼓勵身邊年紀較大的女士不用害怕懷孕。