專訪｜保錡玩《造星》欠債5位數 出局即炒散維生：去會展做搭景

01娛樂節目《摸杯底》最新嘉賓保錡（葉志明 攝）

01娛樂節目《摸杯底》最新一集邀請吳保錡@ERROR（Poki）作為嘉賓，因參選ViuTV選秀節目《全民造星》而被選為男子偶像組合ERROR成員之一出道。雖然2018年才正式出道，但早在2015年保錡已經參與過拍攝《奇緣灰姑娘》、《男人唔可以窮》等電影。

保錡搞笑功力一流（葉志明 攝）

保錡表示自小受電視節目、電影影響，小學三年級已經立志要做藝人。他更在節目內直接演唱幾首兒歌金曲，展示「真兒歌迷」身份，但最後影響他立志成為藝人的偶像竟然是張家輝，原因是當時電視常常播出張家輝主演的電影，例如《賭俠》等。張家輝出演的電影角色相當搞笑，繼而令保錡深深迷上。

保錡@ERROR（葉志明 攝）

由出道以來保錡的爭議評擊不少，包括外型以及唱功。早前與MC張天賦、ToNick恆仔合唱《小心地滑》時候更驚現走音「嚇親」MC張天賦，繼而被網民狠批。保錡在節目內大方承認自己舞台經驗不足：「真係有走音，我自己聽返，如果當時可以做好少少就好了。」對於外型，他更表示完全冇信心：「人貴自知，觀眾有眼睇。」雖然自知不足，但他未有氣餒，而是提醒自己要更努力。

保錡@ERROR積極面對負評（葉志明 攝）

被問到出道至今最難受的時期，他表示正是前段時間拍攝《考友FEEL》的時候，被粉絲當場唾罵，後來更出現幻聽，負能量爆棚。甚至搭地鐵的時候，感覺有人偷拍自己、責罵自己。猶如花姐（ERROR經理人）所講，保錡是個非常願意承認錯誤的人。他表示會擁抱自己的不足和經歷：「輸就要認，打就要企定，媽媽也有教。不需要那麼多藉口，人很多時候就是被藉口打敗！」下一次要變得更強！