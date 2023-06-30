林夏薇胡定欣出海慶生曬火辣泳裝　41歲陳自瑤同時間出大絕招搶Fo

36歲林夏薇同41歲胡定欣出海慶生派福利，41歲陳自瑤竟然在IG上出大招，貼兩年前舊相成功搶Fo。



林夏薇同胡定欣一班姊妹玩得好開心。（IG＠rosinalam）

林夏薇同胡定欣一班姊妹玩得好開心。（IG＠rosinalam）

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36歲的林夏薇今日（30/06）生日，胡定欣和趙希洛、梁諾妍等一班人為她搞了個海上生日派對，齊齊出海「同陽光玩遊戲」，同場的還有林子善、陳山聰等幾位猛男，好不熱鬧。另一邊廂，現年41歲的陳自瑤（Yoyo）就在IG上表示自己接下了纖體廣告代言並即將拍攝新一輯廣告，並幾乎同一時間貼出兩年前的噴血舊照，成功搶Fo，引起網民注意！

陳自瑤好正。（IG圖片）

陳自瑤雖然已踏入中年兼成為人母，但她的身材依舊沒有走樣，而且更時刻Keep住最佳狀態，保養甚至更勝不少「十八廿二」。

最近她接拍了纖體廣告，今日（30/06）她也在Instagram上分享兩年前拍下的一輯廣告花絮照，只可以用「驚為天人」四個字來形容！藍天白雲底下，她穿着一件性感內衣外加薄紗，纖瘦的身形更顯得她上圍的豐滿，令網民都睇到「嘩嘩聲」。黃翠如就留言道：「天使面孔，宇宙身材」，而連詩雅、陳凱琳等人更說不出話，留下了大量「心心眼」emoji表達心情。不少網民都表示睇到流鼻血，激讚「Yoyo好正」。'