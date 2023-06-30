天后鄭秀文下月演唱會延期　聲線仍未康復曾透露需安仔連夜照顧

天后鄭秀文（Sammi）原定下個月開騷，不過由於早前確診新冠肺炎，令她的彩排進度大受影響，Sammi更一度拍片透露其聲線仍然沙啞，而且鼻塞及咳嗽的情況持續甚至需要許志安連夜照顧她。今日（30日）她所屬的寰亞娛樂有限公司發出通告指演唱會將延期舉行。



Sammi表示安仔為了要照顧她而冇教好瞓。（梁碧玲攝）

鄭秀文即將於7月舉行8場紅館演唱會。

全文如下：

寰亞娛樂有限公司(主辦單位)與藝人鄭秀文(Sammi)經過慎重考慮及商議後，今日很遺憾地宣佈原定於 2023 年 7 月 14-16, 18-19, 21-23, 25-26, 28-30 日(共 13 場)假座紅磡香港體 育館之「AXA 呈獻 You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會-香港站 2023」(該演唱)將延期舉行。

早前Sammi 因確診新冠病毒，身體一直抱恙，至今未能完全康復。為了讓 Sammi 有充足時間休息，主辦單位決定將該演唱會延期。相關之演唱會延期及票務安排，主辦單位會在疏理細節後盡快通知大家。已購票之觀眾可密切留意主辦方稍後在以下平台內之門票安排通知:

網站:http://www.mediaasia.com

Facebook:https://www.facebook.com/MediaAsiaMusic/

IG:https://instagram.com/mediaasiamusic

不便之處，敬請見諒。希望 Sammi 能早日康復，盡快與各位歌迷見面。主辦單位在此祝願大家身體健康!

如有任何查詢，請電郵至 concert_enquiry@mediaasia.com

寰亞娛樂有限公司

日期: 2023 年 6 月 30 日

通告。