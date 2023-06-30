鄭秀文紅館演唱會宣布延期　聲沙沙交代原因：內心掙扎進退兩難

鄭秀文（Sammi）原定在下個月於紅館舉行13場演唱會，但由於她早前確診新冠肺炎，至今仍未完全康復，今日（30日）她所屬的寰亞娛樂有限公司發出通告指演唱會將延期舉行：「早前Sammi 因確診新冠病毒，身體一直抱恙，至今未能完全康復。為了讓 Sammi 有充足時間休息，主辦單位決定將該演唱會延期。」而Sammi今晚亦有在IG限時動態出Post，親自回應。



鄭秀文即將於7月舉行8場紅館演唱會。

Sammi講道：「呢個延期嘅決定主要原因係因為我自己COVID之後，一路都係深受Long COVID嘅影響，我自己身體一直都唔能夠完全咁恢復啦，無論體力或者聲線，都來不及咁短嘅時間就完全恢復，讓我可以有咁嘅能力可以喺7月份完成13場演唱會。其實做呢個決定真係好艱難，有好多次反反覆覆嘅struggle啦，好多掙扎，同自己內心嘅掙扎，同自己身體嘅掙扎，同自己體力嘅掙扎，同自己把聲嘅掙扎，但係Long COVID對於我自己體能上面嗰個影響都仲係喺度，同埋聲音都未可以完全回復得好好。」

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Sammi聲線仍然沙啞，她又指不希望勉強完成演出：「如果我勉強做呢13場演唱會，最終嘅結果就只會係好勉強咁樣完成咗13場演唱會，而唔係我做咗13場好嘅演出，唔係做咗13場好睇嘅演出，呢兩者係有好大嘅分別。」Sammi又寫下長文交代原因，而容祖兒、蔡卓妍及一班歌迷等都有留言為她打氣，希望她早日康復！

鄭秀文（instagram@sammi_chengsauman）

全文如下：

這些日子，每天內心都非常掙扎，進退兩難。

非常對不起。

唱片公司今天宣布了演唱會延期。

MI覺得必須在此更詳細說出我的想法和延期因由。

Long covid之下，體力和聲線仍需時間完全恢復，亦因此未能做到最佳和最充份的的事前準備。

故此Mi完全沒能力和信心可以做出十幾埸精彩的演出。

對於今次演唱會的內容和每個環節的編排和設計，Mi很有信心也很喜歡，但我認為「演出者本身」才是一個演出的「最重要核心」和「精神靈魂」，就算周邊的安排更精釆，但「核心」如果沒有做到最好，也會枉然，也會浪費了創作和精心編排。

觀眾們本興致勃勃期待7月14號開始的演唱會，現在卻得到延期消息，我明白你們定會失望，也打亂了你們的計劃，對不起。

也平白浪費了團隊們在這些日子的努力和付出，對不起。

若勉強完成演出(彷彿蒙混過關)，不能交出最好的Mi, 不能有最佳的事前準備，不能在台上每分每秒儘情儘意發揮，不能毫不保留的演出，Mi深感對觀眾很不公平。Mi 自己也過不到自己。

今天帶來這延期決定，對不起。