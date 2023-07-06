全民造星5｜10強正式誕生　KC挑戰rap玩自嘲：唔好意思，曾經走音

《全民造星5》10強正式誕生：KC、Nathan、Taco、王鋒、Ash、Lyman、亨仔、Tsoul、希晉、Snoopy！



《造星 5》10強誕生，決賽於 7月16日進行。

今晚播出一集，Kim聯同自己嘅Band友上場，之不過評判Edward聽完之後都有問Kim有無打算變曲風，原因係覺得佢嘅聲音承受唔到，但Kim就十分堅持，結果唔難估，Nathan 5燈入10強。

Nathan 以5燈入10強 。

終於等到KC對戰Carson！出場之前， KC剖白原來一直唔太喜歡被稱為「親生仔」、「跳舞界天花版」，並坦言一直擔任小組隊長十分有壓力。而曾經表示對唱歌無信心嘅佢，由於至今尚未克服呢個難題，所以最後決定挑戰rap，而且仲要係自己負責寫rap詞。KC在《藍毛毛演唱會開始了》中不忘自嘲「唔好意思，曾經走音，聽到你哋耳朵流產。唔係遊戲，唔係for fun，撳個掣就可以重玩，but its ok。接受過失，畀個機會自己重生，愎慢一步，走向冠軍。」

KC首次挑戰Rap。

對於KC嘅處男作品，陳詠謙十分讚賞：「你除咗好靚仔，仲好有天份」並指而家有不少作品以為一定帶出訊息或者令人反思，才可以稱得上高質。「但創作源於生活，你能夠坦誠捕捉生活上嘅一啲觀察，然後變成作品，再帶出歡樂，你對於做pop music嘅觸角好敏銳。」

KC對戰Carson，以 3比 2 勝出。

KC解釋自己十分喜歡《藍毛毛演唱會開始了》，但同時亦都好無信心，因為自從《造星》之後，發掘到更多嘅同時亦開始感到迷失，直到去到20強時，才慢慢搵返自己喜歡什麼。Carson以韓文唱《full bloom盛開》，5位評判都十分頭痛，不停問可唔可加多個位，最後KC以3藍燈擠身入10強最後一個位置。