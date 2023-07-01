Angelababy罕曝光兒時BB相從小靚到大　路過結婚故地一舉動引熱議

Angelababy（楊穎）與黃曉明於去年1月28日正式宣布離婚，其後兩人各自忙於事業，綜藝、劇集不斷，人氣依舊。最近，Angelababy在真人騷《是好朋友的周末》中，經過曾經與黃曉明舉辦婚禮的上海會議展覽中心，坦然地告訴朋友「這是我結婚的地方」，即刻引起網友熱議，指她對這段感情已經釋懷。



Angelababy與好朋友們共度周末。（微博@是好朋友的周末）

當晚Angelababy與歐陽娜娜、金靖沿著上海街道踩單車，沿路經過很多熟悉的地方，包括她的幼稚園、小學、中學，以及經常出入的食肆，甚至是出生的醫院，喚醒被遺忘的記憶，重溫舊時光的美好。在進入一段大路後，金靖問道：「前面這個是什麼？好好看。」Angelababy笑說：「這是我結婚的地方，上海展覽中心，很美，我小時候每天晚上出來乘涼都能看到這個。」

在事後的訪問中，Angelababy坦言今次的夜騎令她發現了很多以前沒有發現的地方：「走在那條街上，走過了我出生的醫院，走過了我的幼兒園，還有我的小學和初中，我小時候住的一個弄堂，感覺走了我的一生，所以我覺得每一個路程都是一段經歷，不管它是什麼樣的感覺和味道，它都是很寶貴的。」對此，網友們紛紛留言道：「baby好坦然啊」、「能說出這句話說明她已經釋懷了」、「拿得起也放得下」等。

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