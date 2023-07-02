專訪｜保錡陷三角戀風波後患抑鬱：Fans真係鬧你

01娛樂節目《摸杯底》今集邀請ERROR保錡擔任嘉賓，他罕有重提出道初期爆出的桃色爭議，表示現時32歲的他仍然渴望拍拖。保錡亦提到此事之後一段時間飽受批評，向來想法正面的他一度疑患抑鬱症，幸好ERROR救了他。



保錡2021年頭爆出三角戀風波，掀起偷食疑雲，當時更慘被公司雪藏3個月。他自言拍攝《ERROR自肥企畫》前「最難頂」並講到：「嗰段時間真係俾人唾罵，個時我記得拍緊《考有Feel》，出面有好多Fans，嗰啲Fans真係鬧你，嗰件事令我真係開始有少少抑鬱症。」就連思想向來正面的保錡都內心大崩塌。

保錡爆三角戀風波後負評多多，曾一度出現幻聽。（葉志明攝）

保錡表示當時甚示出現幻聽，搭地鐵都感覺有人在責罵自己，或者覺得有人偷拍自己。幸好有ERROR兄弟一同拍攝《自肥》，讓他有了「無所謂喇，一齊做好件事」的心，才忘記了很多不愉快的事情。保錡也表示明白做錯事就要承認，不讓藉口打敗自己。

保錡感謝有ERROR的陪伴，讓他能走出陰霾。（葉志明攝）

雖然曾陷入桃色爭議，保錡直言依然想拍拖，但坦言過了30歲已非十分想拍拖，所以希望能與對方互相了解清楚後才交往。問到理想對象，保錡希望另一半是一個自律上進的人，對自己、事業、人生或社會地位等有追求。他自評自己並非一個好的男朋友，而且不懂得拍拖，所以日後在交往上都會思考得更清楚。