樂易玲生日會花旦手袋逐個數　傅嘉莉用千元布袋林夏薇Hermès稱霸

無綫助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲迎來64歲生日，昨晚（30日）一眾花旦小生包括陳豪、陳山聰、胡定欣、朱晨麗、姚子羚、羅子溢、張曦雯、鍾柔美、黃洛妍、傅嘉莉、張兆輝與太太、邢慧敏、江嘉敏、方力申、林鈺洧、謝東閔、朱智賢、陳敏之、莊思敏、莊思明、陳楨怡、宋宛穎等等都有出席生日Party，更爭相送上鮮花、蛋糕和名貴禮物。當中，女藝人私下用的手袋同樣成為焦點！



樂小姐生日快樂！（陳順禎攝）

張曦雯以MIUMIU價值HKD 14,700的銀色半月形迷你手袋出戰，優雅又可愛。朱晨麗以Prada的HKD 16,000的尼龍手袋現身，同樣貼地。而傅嘉莉以Supremex The North Face聯乘價值HKD 1,617的布袋現身，非常低調，不過手上就拿著鐘錶品牌的禮物，相信價格不菲，出手闊綽！

張曦雯就以MIUMIU出戰。（陳順禎攝）

點擊下圖睇手袋：

而江嘉敏就以CHANEL價值HK$34,300的白色手袋上陣，貴氣十足！姚子羚以DIOR價值HK$35,000的郵差袋，略勝一籌！不過，當中林夏薇就以Hermès炒價10萬以上的 Constance現身，盡顯視后地位。

江嘉敏十足貴婦！（陳順禎攝）

出手大方！（陳順禎攝）

最勁都係視后！（IG/@jacquelinchng）

點撃下圖睇出席嘉賓：