張栢芝容祖兒同場獻唱機會難得　曾齊奪新人金獎打破《勁歌》傳統

張栢芝與容祖兒（Joey）早前出席《灣區升明月2023大灣區電影音樂晚會》，當中張栢芝獻唱電影《星願》經典歌曲《星語心願》，而Joey就獻唱了《彩雲追月》，兩人同場獻唱，十分難得。其實張栢芝與Joey在1999年進軍樂壇，是同期新人，分別推出個人專輯《任何天氣》及《未知》，人氣不相伯仲，當年他們在各大的頒獎典禮更鬥到難分難解！



狀態絕佳。（影片截圖）

Joey獻唱《彩雲追月》。（影片截圖）

張栢芝因參加內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》大獲好評，在內地接下不少工作，頻頻獲邀登上內地節目。而容祖兒唱過多首膾炙人口的作品，奠定其樂壇天后地位，也是多項獎項紀錄保持者，她即將在本月中於香港演藝學院開34場個人演唱會，一票難求，可見人氣高企。

容祖兒即將在香港演藝學院今年7月中開34場個人演唱會。

《1999年度十大勁歌金曲頒獎典禮》中，張栢芝與容祖兒同時得奪最受歡迎新人獎（金獎），大會司儀曾志偉在現場激動大嗌：「雙冠軍！」他隨後又補充一句：「今年冇銀獎！」而最受歡迎新人獎（銅獎）則為台灣歌手林心如奪得。張栢芝身穿黑金色晚禮服登上舞台，並分享得獎感言：「知道這個賽果很開心，多謝TVB頒發呢個獎項給我們，同埋我哋兩個都好努力，希望大家可以睇到日後我哋努力嘅一面！」容祖兒當晚則身穿橘色禮服長裙上台，她表示多謝歌迷和唱片公司的支持，最後特別感謝唱歌老師羅文。

，曾志偉激動大嗌雙冠軍。（TVB影片截圖）

另外，張栢芝與容祖兒相當有緣份，他們在2021年參加大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》，人氣翻倍。在節目首天錄製，二人一見面飛奔擁抱對方，容祖兒主動問候張栢芝，更在鏡頭面前揚言「要再闖一番事業」！

張栢芝容祖兒齊奪新人金獎。（TVB影片截圖）

最受歡迎新人獎（銅獎）則為台灣歌手林心如奪得。（TVB影片截圖）

容祖兒當晚則身穿橘色禮服長裙上台。（TVB影片截圖）

張栢芝與容祖兒相當有緣份，他們在2021年參加大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》。（影片截圖）