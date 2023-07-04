Angelababy新劇悄然播出熱度三甲不入　顏值仍超演技成討論焦點？

Angelababy（楊穎）與任嘉倫主演的劇集《暮色心約》近日突然提檔空降，於6月29日首播。劇集改編自御井烹香小說《只因暮色難尋》，講述編劇祁連山（任嘉倫 飾）和心理諮詢師劉瑕（Angelababy）機緣巧合下成為同租室友，二人從初見時的針鋒相對，到慢慢瞭解後相互吸引，最終攜手共渡難關、治癒傷痛，不僅迎來各自的事業高光，也收穫了浪漫愛情的故事。



Angelababy、任嘉倫主演《暮色心約》。（劇集海報）

然而，Angelababy在圈中人氣高企，屬於頂流之一，但劇集在播出後竟然反響平平，首播當日播放量僅排第7，上線6日後也只位列第4，不如播出半個多月的《偷偷藏不住》與《長風渡》。對此，Angelababy的工作室直接將名字改為「劉瑕心理工作室」，Angelababy還在微博轉發，因此成為話題，即刻登上微博熱搜，可見為了宣傳相當花心思。

雖然劇集熱度不高，但也不乏網友關注，尤其是Angelababy在劇中卸妝洗面的一幕引起大家討論，紛紛大讚她真實，素顏狀態fit爆：「區別不大，好羡慕」、「姐 化妝給你帶來了什麼」、「想知道內娛還有誰會這樣的自信呀」等。

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