余香凝公布第二胎陀仔凑成「好」字　升呢兩億豪門少奶生活富貴

余香凝（Jennifer）在4月率先報喜，宣布懷上第二胎，不過當時她未有公布BB性別。今日（5日）是Jennifer的30歲生日，她在IG曬出與老公及囡囡的合照，並正式公布第二胎是B仔：「30了！終於也踏入3字頭了。今年的蛋糕有點意思，究竟天主給我這麼珍貴的禮物是男孩還是女孩呢？是………👶🏻一個好字，剛剛好。」



余香凝（Jennifer）在4月率先報喜，宣布懷上第二胎。（影片截圖）

仔定女？（影片截圖）

片中所見，Jennifer在切蛋糕前問囡囡Clare：「粉紅色定藍色？」Clare答道：「藍色。」而切開蛋糕後就正式揭曉答案，原來Jennifer第二胎是陀仔，成功凑成一個「好」字。踏入人生新階段的Jennifer亦特別感觸：「之前做過一個訪問，被問到30歲的我有什麼還想要追求，有一個幸福的家庭，有自己喜歡的工作，有健康的身體，已經很滿足了，沒有多想要別的，現在這個狀況已經是最好了。繼續身體健康，開開心心，祝我生日快樂。」

+ 72

Jennifer在2020年與圈外男友陸政渡（Tim）舉行婚禮，翌年5月底誕下囡囡Clare，一家三口幸福美滿。據知Tim家境富裕，其家族手持超過兩億資產，而曾從事金融業的Tim曾先後於多間證券投資公司任職，直至幾年前開始打理家族生意。Tim與Jennifer婚後搬入市值半億、位於荃灣的逾2,400呎豪宅，盡享無敵全海景。出身大圍屋邨的Jennifer嫁入豪門做少奶奶後進駐半億豪宅，如今更即將組成四口之家，絕對是生活環境十級跳！

進駐半億豪宅。（IG@jenniferyuuu）