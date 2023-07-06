吳志雄孫仔首度曝光極可愛　鍚鍚畫面冧到大佬B變慈祥老人家

69歲大佬B（吳志雄）近年移居內地，經營私房菜及火鍋店，撈到風生水起，有傳大佬B身家豐厚，涉足內地飲食業後有傳身家過億，2021年於深圳開設三萬呎旗艦店，大佬B婚後育有三子一女。

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日前他在抖音上傳了一段片段，片中見到大佬B的孫仔非常得意，而且仲不停鍚鍚大佬B，哄得他老人家非常陶醉，江湖大佬秒變慈祥老人家。

志雄哥抱孫好開心。（片段截圖）

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吳志雄出身江湖，後來透過主演電影《監獄風雲》而進入影圈，而《古惑仔》中的陳浩南就是以他的故事為藍本，在戲中飾演大佬B的吳志雄亦深入民心。雖然吳志雄外表惡形惡相，但其實是超級錫老婆的好男人，與太太人前人後都相當恩愛。吳志雄曾在接受訪問時自爆年輕時身邊不乏女性埋身，曾交往過十幾個女朋友，直至遇上現任太太，他大讚老婆大方得體，又靚又純品，關心父母，有她打理家中的大小事務很放心。

吳志雄與老婆人前人後都相當恩愛。（微博@吳志雄）

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吳志雄出身江湖，後來透過主演電影《監獄風雲》而進入影圈，而《古惑仔》中的陳浩南就是以他的故事為藍本，在戲中飾演大佬B的吳志雄亦深入民心。不過吳志雄在1999年因投資失利而負債累累，人生跌至谷底，翌年有傳當時他帶着僅餘的200元到內地投靠朋友，之後開始在內地登台演出，有指他高峰期一個月唱20多場，每月收入過百萬元，如今他的飲食生意亦愈做愈大。雖然吳志雄外表粗豪，但對太太同仔女就照顧有加，兩人育有三子一女，吳志雄更將家人的名字紋在身上，展現鐵漢柔情的一面！