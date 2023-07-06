王菲《我願意》MV導演性侵13歲契女　無恥自誇下體大

台灣#MeToo風波愈演愈烈，許多名人擁有好形象，卻一夕之間翻車，跌破不少人眼鏡。一名女性藝術工作者女子R昨日（7月5日）在個人FB指控，王菲《我願意》MV導演台灣當代藝術家謝春德自她13歲起長期性侵、拍裸照，甚至在性侵時說「我很大妳忍耐一下就好」。消息曝光後，網友們紛紛灌爆謝春德的臉書，甚至要他「下地獄永不超生」。

王菲。(視覺中國圖片)

王菲《我願意》MV。(影片圖片)

藝術工作者被害女子R在臉書發文，並表示：「第一次被性侵是發生在國小畢業的暑假，我13歲。」謝春德認他為乾女兒，以「就讀明星國中」為由，說服其家長讓她住進工作室內的小房間，豈料第一天住進去就遭到侵犯。他睡到一半還被謝春德性侵，還抓住他的腳踝說：「我很大你忍耐一下就好。」

被害女子R再臉書爆料遭到謝春德侵犯。(Facebook)

台灣當代藝術家謝春德。(資料圖片)

她回憶：「我的靈魂瞬間脫離肉身，看著他把我像是充氣娃娃那樣搬弄各種姿勢的侵入......。從此以後晚上我睡著，以上靈肉分離的場面就會發生。我只好每天熬夜和網友聊天到學校才敢睡覺，導致上學期成績單出來我爸媽原地爆炸。更讓他難堪的是，由於謝春德拍了很多裸照，他害怕此事曝光，所以一直跟謝春德保持「讓他摸胸部、下體，配合他拍照要求給他陰毛的關係。」

她說直到R升上高中，謝春德再度要撫摸她的胸部，她大哭說「乾爸也是爸爸，我的爸爸不會對我做這樣的事」。對方才停手。在地獄的日子就這樣17年過去了。

如今的她36歲了，有一個人人看到都會誇獎可愛漂亮；和媽媽長得好像的寶貝女兒。她想問對方「你現在好嗎」，「我很好，這23年裡我在地獄蓋了一座城堡」。文末她標註謝春德，並寫道「你該出來受死了，畜生」。