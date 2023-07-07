51歲張文慈突然宣布將暫別直播帶貨　身心透支曾爆喊大呻辛苦

現年51歲的張文慈近年長駐內地發展，一直以直播帶貨工作為主，成為一名服裝主播。今年5月張文慈與深圳一間傳媒公司正式簽約，她更由廣州搬到深圳，打算大展拳腳！不過張文慈日前突然上載了一段影片，宣布將暫別直播帶貨，她感慨地寫道：「感謝平台讓我認識到你們，感謝公司的支持讓我進步很多，感恩有你們一直的陪伴。愛你們！」



今年5月張文慈與深圳一間傳媒公司正式簽約，她更由廣州搬到深圳，打算大展拳腳！（微博@張文慈）

張文慈日前突然上載了一段影片，宣布將暫別直播帶貨。（影片截圖）

至於當中的原因，張文慈就透露主要是因身體無法負荷：「因為最近身體嘅理由啦，身心透支得好緊要，體能我覺得開始支持唔住，所以我同公司講咗，佢哋都尊重我嘅決定。很感恩嘅，呢段時間我嚟咗深圳公司學咗好多嘢，公司都畀咗好多資源同機會我，做直播真係唔係咁容易囉，特別係我係做服裝主播嘅。至於我嚟緊嘅去向會係點呢，我諗我會想放個假先啦，多啲陪屋企人囉。至於你話我仲會唔會帶貨呢，我暫時未諗到咁長遠，不過可能我短時間都會休息下先。」最後她亦有感謝一班粉絲在過去幾年對她的支持同鼓勵。

張文慈透露主要是因身體無法負荷。（影片截圖）

Pinky在直播期間不停試穿不同服裝。（微博@張文慈）

亞姐出身的張文慈在2021年獲上海一間直播帶貨公司邀請加盟，最終她被對方誠意打動，決定暫時放棄香港市場，移居上海發展。張文慈由揀貨、備稿、銷售、客服等都親力親為，可惜直播間人數不過幾百人，更有網民質疑她普通話差，嘲笑她人氣低，甚至直接說不認識她，令她崩潰爆喊。張文慈更曾發文大呻辛苦指直播不但時間長，搞到聲音沙啞，還要不停試穿不同服裝，同時介紹及回應網民的問題，而且收入並沒有外界想像中的高，更直言「下世不要再做主播了」。去年年初張文慈轉投王祖藍開設的內地經理人公司，並移居廣州，直至今年5月再轉戰深圳發展，但想不到簽約短短兩個月就宣布退出，網民紛紛留言為她加油打氣，並叮囑她好好休息，養好身子！

Pinky曾淚灑直播間。（影片截圖）