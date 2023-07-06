馮允謙唔覺《造星5》有欺凌　認拍攝與播出有落差怕影響參賽者

馮允謙（Jay Fung）今日現身機場，出席「香港國際機場25周年慶祝表演」，與樂隊表演《報復式浪漫》等兩首歌曲，不少歌迷前來撐場。《全民造星5》決賽舉行在即，是非卻接連不斷，導演曾偉樂日前更出爆料Post表示學員間有欺凌事件，稱18歲的海外參加者，隸屬紅組「蕾安多芬」的Kingston被隊員取笑口音，但當事人否認被欺凌。

馮允謙承認節目拍攝時，與最後經剪接出街後的版本有落差，自己都擔心播出後令參賽者捲入是非。（葉志明攝）

Jay Fung身為藍組「Fung莎星辰」導師，表示在其組內冇欺凌事件發生，「拍攝期間有好多嘢發生，我自己都好忙，我哋藍組經歷咗好多唔同嘅事件，但我哋班仔都好好，溝通得好好。至於欺凌嗰樣嘢，喺我哋組我就冇見到太多呢一種嘅嘢。」

節目播映以來鬧出不少是非，問到作為導師會否覺得難以處理，Jay Fung直言拍攝時不覺得有這麼多事發生，但反而節目播出時，自己每集都感到擔心，「我擔心啲仔多啲，拍攝期間冇乜嘢，反而每一集出街嘅時候，我都好擔心出到街邊個會受到影響，會唔會有啲唔好嘅新聞或者是非出現，我係擔心班仔。」

馮允謙現身機場表演，有不少粉絲前來撐場。（葉志明攝）

他承認現場睇與在電視上睇，的確有落差，很多已拍攝的材料都冇出街，但他能理解，因今屆集數較以往少，剪接上有難度，Jay Fung相信導演會自己決定點樣剪片，講到是否同意有參賽者形象因剪接受影響，他表示：「當然係會有，但係始終好難，呢個節目啲Crew，每一日都由朝早拍班仔到夜晚兩三點，跟足半年，咁多條片點樣去剪？其實都係好講導演想點剪，唔係我可以控制到。」

其隊員王鋒亦深受風波影響，成為網民攻擊對象，Jay Fung說祝他好運，希望無論如何，王鋒決賽當晚都帶到個令人讚賞的表演給觀眾。很多網民反映，節目硬捧某幾位參賽者令人反感，Jay Fung回應：「冇乜comment，係睇Viu Management處理個事件，但係我希望佢哋所有嘅表演都俾多啲人睇，多啲人認識佢哋嘅才華、Talent，佢哋好多個都好出色，好有實力。」十強參賽者現時密鑼緊鼓準備決賽，Jay Fung都一直透過訊息與他們聯絡，但由於今次是他們在節目中最後一個表演，Jay Fung很放手讓他們自己去處理，他們想怎樣做就怎樣做。