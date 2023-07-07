寒枝折不斷 | 小鮮肉李菲大晒子彈腹肌　冧爆女二周微微狂讚型仔

為配合現代人的急速步伐，近年內地興起一股短劇風潮，每集只有15至20分鐘，最適合打工仔在通勤和午飯時間煲劇！古裝愛情陸劇《寒枝折不斷》由內地新生代花旦朱麗嵐、李菲和張景昀主演，喜歡短劇的觀眾不愁寂寞！

古裝愛情陸劇《寒枝折不斷》由內地新生代花旦朱麗嵐、李菲和張景昀主演。

古裝陸劇《寒枝折不斷》是一部圍繞千面暗探周青竹（朱麗嵐飾）和名門之後張小梅（李菲飾）之間的虐戀愛情故事，劇情講述周青竹被一心信賴的太子李燁（張景昀飾）當作替罪羔羊，生死絕境下被北邑司大統領張小梅所救，二人也在同一屋簷下漸生情愫；此時李燁卻以恩情相挾，逼她從張小梅手中竊取千霞珠；張小梅則身負重任，為了家族無奈為皇族賣命。在家族、仇恨、前緣、皇權的一道道枷鎖面前，二人如何砥礪前行、長相廝守？

《寒枝折不斷》是一部圍繞千面暗探周青竹（朱麗嵐飾）和名門之後張小梅（李菲飾）之間的虐戀愛情故事。

「九七後小花旦」朱麗嵐參演話題陸劇《沉香如屑》、《忘川序》後收獲了不少粉絲，近年更因為顏值實力雙在線而獲頒「年度網絡電影最佳女演員」、「網絡矚目演員」等獎項，實力備受認可！李菲則在2020年透過網路劇出道，期後接連演出了多部人氣短劇，成為全網熱捧的古裝男神，就連《寒枝折不斷》女二周微微也曾在直播大讚：「李菲真的特別適合演古裝，他古裝真的帥呆了！」

《寒枝折不斷》女二周微微大讚李菲古裝「帥呆了」。

不少網民亦指他是「天選古人」、「為古裝而生」，加上李菲向來熱衷健身，因此他在《寒枝折不斷》大晒子彈腹肌的場面，更讓觀眾直呼養眼！不過拍檔朱麗嵐便踢爆他私下個性可愛：「第一次見面覺得他皮膚很白，笑起來很好看、很陽光，而且有一種神秘感！但是認識了之後，就覺得並不是這樣，他拍戲累了就非常呆萌，反差感很大。」