李玟去世｜楊紫瓊貼舊合照悼念戰友：你和你美麗的聲音將被想念

又一巨星殞落，華語樂壇天后Coco李玟，7月5月離世終年48歲。Coco是史上第一位站上美國奧斯卡頒獎禮舞台演唱的華人歌手，當時與楊紫瓊一同參與盛事。對於Coco突然離世，楊紫瓊貼出當年珍貴合照悼念：「我們失去了一顆閃亮的星星。」



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李玟當年與李安及楊紫瓊一起去到奧斯卡。（IG：@michelleyeoh_official）

2001年李玟與電影導演李安、女主角楊紫瓊一同參與奧斯卡，上台獻唱《臥虎藏龍》英語版主題曲《A Love Before Time》。楊紫瓊貼出那些年合照哀悼：「我深感悲痛，我們失去了一顆閃亮的星星。Coco是首位在奧斯卡頒獎典禮上表演的亞洲人……我們感到非常自豪，而且永遠都會。你和你美麗的聲音將被我們想念。親愛的，安息吧……衷心為Coco的家人和所有愛你的人獻上誠摯的慰問……。」

楊紫瓊悼念李玟。（IG：@michelleyeoh_official）

今年3月楊紫瓊奪下奧斯卡影后，CoCo發文祝賀時亦貼上同一張合照：「那一年，我們在奧斯卡一起闖關。今年，我在重新學習走路，在加油。而妳在奧斯卡持續發光，妳給我勇氣，給我力量。恭喜Michelle Yeoh 楊紫瓊。非常感動和驕傲，這是妳，是華人，亞洲人非常重要的時刻，我們又進步了。」