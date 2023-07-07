劉嘉玲為百億名媛馮詠儀慶生　相識多年頭貼頭合照關係親密

劉嘉玲一向人緣甚廣，早前她就特別在自家豪宅設宴，款待章子怡。不過其實除了與圈中人關係友好之外，劉嘉玲與不少上流社會的名人都私交甚篤，朋友圈個個都非富則貴，日前她就在IG曬出為百億名媛馮詠儀慶祝生日的照片，並寫道：「Happy birthday dear Kevin & Sabrina.」相中劉嘉玲搭着馮詠儀膊頭，兩人頭貼頭合照，可見感情好好！



劉嘉玲早前特別在自家豪宅設宴，款待章子怡。（IG@carinalau1208）

劉嘉玲為百億名媛馮詠儀慶祝生日。（IG@carinalau1208）

其實劉嘉玲同馮詠儀相識多年，私底下經常聚會，亦會互相為對方慶祝生日。馮詠儀是本港百年企業馮氏集團的大小姐，90年代畢業於哈佛大學，擁有經濟學文學士學位，畢業後曾於利邦控股有限公司任非執行董事及董事會副主席，約9年前才接手打理家族生意，更由低做起，出眾能力備受認可，早已被視為集團接班人。雖然馮詠儀出身名門，身價早已超過了百億，但私底下就非常低調，極少炫富，擅於交際的她與圈內不少藝人亦私交甚篤，不時與李嘉欣、劉嘉玲、楊千嬅、張艾嘉等聚會。

生日Party。（IG@carinalau1208）

生日Party。（IG@carinalau1208）

而馮詠儀老公林詩棋同樣出身名門，林詩棋的祖父是恒生創辦人林炳炎，父親林秀棠曾任香港大昌行執行董事，現時林詩棋擔任花旗集團香港企業及投資銀行業務的首席運營官，以及亞太區私人銀行與企業及投資銀行的業務發展主管。馮詠儀同老公林詩棋結婚逾22年恩愛如昔，不時一起出席晚宴及活動，羡煞旁人。