Anson Lo生日｜快閃慶生活動　感激神徒力撐感觸落淚

Anson Lo今午快閃中環，現身其後援會為佢準備嘅生日應援，場內企滿逾千神徒，而場外人群由摩天輪企至7號碼頭，高峰時期目測近七千人，十分墟冚！

Anson Lo 28歲生日，快閃中環摩天輪與神徒慶生。（陳順禎攝）

Anson Lo約下午5時許現身，他對於自己出道5年依然獲神徒力撐十分感謝：「我知道有時要跟隨住Anson Lo係有啲攰，我都feel到大家會攰、會吃力，你哋會有失望嘅時候，當我做得唔好。」台下神徒大叫「你好好」時，Anson Lo感觸落淚，他表示神徒不時提他不用衝太快：「我停低腳步時、你哋會一齊停，我想衝時，你會同我一齊衝，你哋不斷提我唔做鞭策得咁緊，但因為呢個係我嘅性格，好多時喺屋企睇到你哋嘅訊息後，我都會係而家呢個狀態，因為每日做完嘢、經歷到啲咩你哋都好似。」

提到神徒力撐，教主感觸落淚。（陳順禎攝）

教主又感謝神徒用盡力令更多人知道盧瀚霆，他表示曾被問到用什麼方式back up神徒：「其實我都覺得自己好似無做過任何嘢，因為比起你哋每一日支持住我，或者為我做嘅所有嘢，好似無辦法每一位答謝到，所以我用更多唔同嘅作品報答大家。」Anson Lo又指演唱會在即，因為想展現更多給大家，但又怕排練時間不足，所以壓力非常大。

教父教母都有到場。（陳順禎攝）

Anson Lo 逗留半個多小時，離場時與未能進場的神徒打招呼。（陳順禎攝）