李玟去世｜李思林回應異物入肺致死傳聞　質疑：知情人士是我妹？

華語樂壇天后李玟 (Coco) 周日（2/7）驚傳離世終年48歲，消息震驚中外。有指李玟於7月2日在位於港島的寓所輕生，最先被她的母親發現，報警後由救護車送往瑪麗醫院搶救，一直處於昏迷狀態，延至7月5日中午離世，令家人悲痛萬分。由於Coco非自然病逝，其二家姐李思林（Nancy）表示，港府規定遺體需進行解剖，需要約4到6周時間釐清死因。

代天后隕落。（微博@CoCo李玟）

昨日（7/7）有其他傳媒報道，據知情人士消息指Coco非常愛錫86歲媽媽，而且畢生聰明，不認為Coco會割脈自殺，又指Coco真實死因並非割脈自殺，而是離世前受抑鬱症影響生活，在進食噎到氣管，嘔吐物入肺導致窒息。也一另一個傳言指Coco是在救護車上突然嘔吐，被嘔吐物嗆入肺部導致窒息死亡。而Coco二姊李思林（Nancy）最近接受訪問表示李玟當日的確有嘔吐過。

李玟近日驚傳不敵抑鬱症輕生，事件讓大眾更加關注精神健康。（fb@李玟）

對於Coco被指死因是嘔吐物入肺導致窒息身亡，Nancy聽聞後即大表不解，並質疑所謂的知情者身份以及消息來源，Nancy反問知情人士是誰，直指就連法醫目前都還沒知道Coco真正死因，難道這知情人士是她妹妹，即Coco本人嗎？Nancy又強調自己也還完全不知情，一切都要等法醫的報告結果出爐才可以作實，她表示：「不是我或知情人士或誰說了就算數的。」