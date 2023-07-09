64歲單立文拍劇傷手指骨4個月未好　慘變「豬蹄指」最擔心一件事

在圈中人稱豹哥的單立文，近年在《愛．回家之開心速遞》飾演熊樹根（劉丹飾）的弟弟熊樹仁，撇甩電影中的西門慶角色，成功入屋。豹哥昨日（8日）在社交平台上載多張右手包紮的相片，從X光片中所見，中指最上一節骨嚴重移位，多次求醫，而每次都用紗布包紮到變「豬蹄指」般粗，動彈不得，豹哥無奈謂：「其實我已經傷咗成4個月啦，幾時先至可以好返？ #其實靚仔都要受傷嘅 #祝我早日康復 #我以後仲要彈bass㗎」。

單立文拍《愛回家》成功入屋。（IG@palsinn）

今年3月生日，單立文嘅手指意外受傷。（IG@palsinn）

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豹哥熱愛音樂，擅長玩低音結他，曾經組過Sunkiss、Blue Jeans等樂隊，難怪會擔心未能再彈結他。心灰意冷的豹哥幸得太太胡蓓蔚（豹嫂）支持及開解，留言：「希望再多一個月可以好得七七八八💪🏻 但係點都返唔到去正常㗎啦⋯⋯⋯你要有心理準備！我唔會嫌棄你嘅😜❤️」倆夫妻結婚15年依然恩愛，甜蜜互動獲網民激讚「so sweet」，李佳芯、胡杏兒、江美儀、古佩玲等亦有留言關心，並送上祝福。

豹哥手指骨仍未好番，要忍痛開工。（IG@palsinn）

單立文拍劇疑道具櫈穩出意外。（電視截圖）

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3月17日是豹哥的64歲生日，他早前在訪問中指男友逢「八」就有一個關，64正是八的倍數，而今次的手指傷亦是在生日後發生的意外！豹哥透露拍攝《愛回家》時，一直安好的道具櫈突然「唔太穩」，跌下時他用一邊手撐住地下，怎料聲到「啪」一聲，手指骨便移位。經醫生診斷後，手指骨雖已復位，但仍然腫得好嚴重，估計是筋腱受傷、骨膜發炎以及韌帶撕裂。雖然是無妄之災，但近月豹哥依然忍痛繼續開工拍劇，表現專業。

3月17日係豹哥嘅64歲生日，《愛回家》一班同事送上6個生日蛋糕。（IG@palsinn）