驚現李玟富商老公Bruce假IG帳號　簡介：我一直都對她很好

樂壇天后李玟(CoCo)在7月5日離世,終年48歲。雖然近年CoCo與加拿大籍富商老公樂裕民(Bruce Rockowitz)屢傳婚變,男方多次被爆偷食、出軌,但在她的死訊曝光後,Bruce仍以家人身分發出訃聞,更感性寫下「CoCo是一位內外美麗兼備,溫暖和善良的人」,並透露了喪禮相關細節。今日(8日)網上流傳一張疑似IG帳號截圖,相中所見帳號名為「brucerockowitzz」,驟眼看與Bruce的名字十分相似,簡介處寫道:「I was always nice to her. Rest in peace my dear wife Coco Lee #Ripcocolee. (我一直都對她很好,願你安息,我親愛的妻子李玟。)」引發熱議。

網上流傳疑似IG帳號截圖。(網上截圖)

不過其實該帳號與Bruce的名字有一字之差,相信並不是Bruce本人的IG帳號,而是假帳號。而自CoCo傳出輕生消息以來,Bruce就飽受外界抨擊,認為他未有盡到老公的責任。Bruce在7月6日聯合CoCo兩位家姐發布訃聞,但事後二家姐李思林就否認同妹夫Bruce一起發訃聞,又在微博的相關文章中兩度留言表示:「這是她老公發的,並不是我準備。」、「不是聯合的,她把我們的名字掛上」。