驚現李玟富商老公Bruce假IG帳號　簡介：我一直都對她很好

樂壇天后李玟（CoCo）在7月5日離世，終年48歲。雖然近年CoCo與加拿大籍富商老公樂裕民（Bruce Rockowitz）屢傳婚變，男方多次被爆偷食、出軌，但在她的死訊曝光後，Bruce仍以家人身分發出訃聞，更感性寫下「CoCo是一位內外美麗兼備，溫暖和善良的人」，並透露了喪禮相關細節。今日（8日）網上流傳一張疑似IG帳號截圖，相中所見帳號名為「brucerockowitzz」，驟眼看與Bruce的名字十分相似，簡介處寫道：「I was always nice to her. Rest in peace my dear wife Coco Lee #Ripcocolee. （我一直都對她很好，願你安息，我親愛的妻子李玟。）」引發熱議。

網上流傳疑似IG帳號截圖。（網上截圖）

不過其實該帳號與Bruce的名字有一字之差，相信並不是Bruce本人的IG帳號，而是假帳號。而自CoCo傳出輕生消息以來，Bruce就飽受外界抨擊，認為他未有盡到老公的責任。Bruce在7月6日聯合CoCo兩位家姐發布訃聞，但事後二家姐李思林就否認同妹夫Bruce一起發訃聞，又在微博的相關文章中兩度留言表示：「這是她老公發的，並不是我準備。」、「不是聯合的，她把我們的名字掛上」。