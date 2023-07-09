DM旅導遊丨高顏值大馬女神輪住做嘉賓　Jacy帶你搵「椰水劉華」

向來致力為觀眾發掘各地潛力女神、不惜衝出香港的J2（82台），明晚（10日）起將推出全新旅遊節目《DM旅導遊》。節目中，擔任主持的J2er倪嘉雯（Carmen）和葉靖儀（Michelle）孖住玩轉馬來西亞，每集更會DM（私訊）邀請當地高顏值、高人氣KOL擔任導遊，為觀眾推介大馬最新、最潮、最好玩景點。頭三集邀請的大馬女神份量十足，分別是「大馬女車神」劉芷妤（Adele）、「大馬王敏奕」陳玟蒽（Jacy）和「翻版林明禎」黃潔琪（Miko）。

J2er倪嘉雯（Carmen）和葉靖儀（Michelle）孖「大馬女車神」Adele玩得好開心。

孖「大馬女車神」Adele落場鍊車

明晚（10日）播出的第一集，Carmen和Michelle與「大馬女車神」Adele展開速度與激情之旅，身為P牌仔的Carmen和連車牌都冇的Michelle挑戰揸微型電動賽車，兩人在熱身環節已意外頻出，Carmen瘋狂撞路壆猶如開碰碰車，Michelle則失控狂打白鴿轉，畫面驚嚇。之後三人一同落場鍊車，女車神Adele更讓賽遲30秒才出發，到底Carmen和Michelle最終能否獲勝呢？

第一集嘉賓有「大馬女車神」劉芷妤（Adele）。

Carmen未出發先興奮。

「葉子媚大包」大過個頭

第二集請來「大馬王敏奕」Jacy擔任嘉賓，曾參與拍攝《野外步出 3 玩野加大馬》的Jacy是Low Bud遊專家，她將帶領兩位J2er展開至抵之旅。是集三人大開食界由朝食到晚，分別品嚐了超抵食早餐放題、幫襯「椰水劉華」飲椰青水、台風夜市掃街食好西等，當中最「過癮」是品嚐包如其名的「葉子媚大包」，價錢只需13元馬來西亞令吉（約23港元），Michelle難得見到「大過個頭」嘅包，亦忍不住佻皮地夥拍Jacy揸住大包放在Carmen胸前拍照，畫面搞笑。

二集嘉賓有「大馬王敏奕」陳玟蒽（Jacy）。

去咗食葉子媚大包，真係勁大個包呀！

玩電動Scooter遊公園

第三集嘉賓是「翻版林明禎」Miko，樣靚身材正的Miko網上人氣高企，IG粉絲追蹤人數逾85萬。身材Fit爆的Miko帶領兩位J2er展開至Fit之旅，首站去到吉隆坡最大湖泊公園之一的蒂蒂旺沙湖濱公園，暢玩一個鐘便能減到300卡路里的電動Scooter！之後三人到大型室內運動場挑戰「體能之癲」，鬥快穿越忍者體能訓練區之餘，還會挑戰玩離地4層樓高的空中吊網陣，考驗平衡力和膽色！出完一身汗，Miko孖住Michelle大歎日式溫泉Spa，邊浸Spa邊食提子，畫面唯美。

第三集嘉賓係「翻版林明禎」黃潔琪Miko，Miko網上人氣高企，IG粉絲人數逾85萬。

做完運動出咗一身汗，歎番個Spa就最爽喇！