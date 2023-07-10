張栢芝細佬張柏文否認姊弟不和　個個禮拜聯絡再爆同胞姊旅行私事

現年43歲張栢芝遺傳父母的混血美貌，在影圈長紅不衰，其手足外貌亦標青，胞弟張柏文也曾入娛樂圈，但發展平平，之後轉行投資夜店及經營車行生意，張栢芝更曾送贈一輛價值逾70萬港元的七人車，讓弟弟靠揸Uber維生，相當愛鍚細佬。

三姊弟。（抖音）

張栢芝姊弟關係至今仍良好，張柏文早前於社交網分享與張栢芝、張豪龍三姊弟合照，祝賀張栢芝生日。雖然現在姊弟感情融洽，但多年前曾一度傳出張柏文因買車騙取差額激嬲栢芝，導致姊弟陷入冷戰。日前張柏文接受內地電台節目《麗人麗語》訪問，談及往事時，他表示：「以前有人問過我，我話吓，點解呢，點解我唔知你哋會知嘅？會唔會因為我哋冇一齊出現俾記者影到相，就覺得柏文唔喺身邊呢？」

張柏文透露常與張栢芝聯絡。（抖音）

張柏文透露常與張栢芝聯絡，他說：「過時過節就梗㗎啦，可能一個禮拜佢會搵我，我又會搵佢。」張柏文表示聯繫得最多是因為小朋友的事、問候等等。張柏文又表示同張栢芝一齊去過旅行，「成個TRIP係爆笑嘅，好多笑點好好玩嘅。」張柏文形容家中氣氛舒服放鬆，沒有出現過婆媳糾紛，張柏文強調：「我哋世界冇想像中複雜。」

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