44歲名模Danielle半裸騷緊緻白滑玉背　豪門婚姻觸礁仍活得精彩

現年44歲的混血名模Danielle(Danielle Peita Graham)雖然早已退出了娛樂圈,全力照顧家庭以及發展她的飲食事業,但她無論樣貌和身材一直都keep得好好,完全看不出她的真實年紀。她經常於IG更新近況分享她的生活點滴,當中不乏性感美照。日前她就post了她早前去紋身的片段,半裸上陣大騷Fit爆身材,性感迷人。

Danielle Graham擁有中國、愛爾蘭及馬來西亞血統,吉隆坡出生的她在澳洲留學時被發掘來港模特兒,憑玉蘭油廣告一鳴驚人。(廣告照)

Danielle曬出了她身上的紋身,並留言寫道:「Rewinding to the day I got inked. I wanted a flock of delicate birds symbolising freedom and peace.🕊️ Thank you for your creative input for capturing these moments. ✨(時間倒回到我塗墨水的那一天。我想要一群象徵自由與和平的精緻小鳥。🕊️感謝你的創意投入,捕捉了這些時刻。✨)」講解了當中含義。而她半裸出鏡騷出緊緻白滑玉背更成為網民的焦點。

Danielle身材完全不似已生了兩個小朋友。(ig圖片)

Danielle早年憑着Olay廣告在香港走紅,可惜2002年捲入羅兆輝的「情慾相簿」風波,其後又多次被影到夜蒲煲煙攬仔等豪放照片,形象插水。她之後淡出香港娛樂圈返回家鄉馬來西亞,並於2009年3月與當地銀行界才俊Patrick Khoo結婚。當日她穿上價值港幣一百萬元Vintage婚紗出嫁,其豪華婚禮估計花費近五百萬港元。Danielle婚後誕下一子一女,可惜該段婚姻只維持了7年,她於2016年離婚,隨之亦重新投入工作,自力更生。

Danielle活得精彩。(ig圖片)

點撃睇Danielle半裸曬紋身以及她的性感靚相: