魷魚遊戲2｜T.O.P爭議不斷疑提出下車　導演表明不公開選角原因

直至Netflix公開《魷魚遊戲2》的演員陣容後，前BIGBANG成員T.O.P（崔勝鉉）的加盟一直爭議不斷，甚至一度傳出他主動要求下車。上周三（5日）劇組回應韓國傳媒否認T.O.P下車的傳聞，並表明黃東赫導演不會公開選角原因，避免有更多爭議。



T.O.P自宣布加入《魷魚遊戲2》後爭議不斷。（IG/@choi_seung_hyun_tttop）

不少韓國網民反對T.O.P加入《魷魚遊戲2》，因為他於2017年因吸食大麻而被判有期徒刑10個月緩期，緩刑2年執行，不支持曾有社會爭議的藝人出演國際期待的作品，認為韓國有更多比T.O.P優秀的演員。有網民之前更謠傳T.O.P因與李政宰是至親好友，所以是靠關係才能加入劇組，但遭李政宰方否認。

有網民之前更謠傳T.O.P靠李政宰關係才能加入劇組。（網上圖片）

後來一度傳出過T.O.P主動要求下車的消息，但相關人士日前回應傳媒表示沒有聽過相關消息，甚至《魷魚遊戲2》亦未開始拍攝。早前有報道講過T.O.P將在劇集中飾演曾是歌手身份的前偶像，需要具備Rap和跳舞的才能，由黃東赫導演親自選出由T.O.P擔演。不過相關人士這次也表明，有關T.O.P的出演，導演將不會公開其選角原因。

Netflix早前公開《魷魚遊戲2》全新陣容。（IG/@netflixkr）

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