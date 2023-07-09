東張西望｜食堂老闆疑被針對　校方人員咩都問：問點解啲飯少咗蔥

《東張西望》日前（08/7）報道有老闆投得中文大學小食店經營權後，疑被中大商務部人員針對而被迫終止合約。今日（09/7）《東張西望》再報道剩餘的細節，更大拆解合約當中的不公平條款。



中大校方要求都幾嚴格。（《東張西望》截圖）

少咗蔥都要管？（《東張西望》截圖）

少咗蔥都要管？（《東張西望》截圖）

食堂老闆指信息被校方中間人阻隔了。（《東張西望》截圖）

掛圍裙變成掛衫。（《東張西望》截圖）

校方指搵唔到承辦商（即是老闆），不過老闆日日都開緊門...（《東張西望》截圖）

食堂老闆表示校方要求相當嚴謹，指出供應的飯餸份量都要寫下email給校方，例如牛腩飯、豬手飯，米飯和餸的比例份量都要列明清楚，細微到蔥的多與少要寫下。他說：「點解上次嘅湯飯，蔥會多啲，今次啲蔥就少啲。」

真係複雜，呢啲做法真係大財團先做到。（《東張西望》截圖）

他續說，白蘿蔔轉成青蘿蔔，又或是冬菇變秀珍菇，校方都要問清楚。雖然老闆全部都照做，不過他就質疑上層沒有收到有關email，而是被與他溝通的校方人員阻隔了。

急救箱位置都話擺唔啱。（《東張西望》截圖）

消防設備其實一早通過咗消防隊安全檢查。（《東張西望》截圖）

他續說，校方發出的改善指引也有無理之處，例如潔電洗碗槽中有需要浸洗的碗碟，校方就指是洗碗餐具的水混濁。他解決說：「就好似問點解垃圾桶會有垃圾一樣。」他續指，有關人員也問過他為什麼廢油桶有油。他表示這些都是莫須有罪名。

洗碗槽。（《東張西望》截圖）

最可惜係展能員工「阿華」又要搵其他工作。（《東張西望》截圖）

《東張西望》向大律師陸偉雄查詢有關合約細節，大律師就指出大學方可以隨時要求終止合約，還有就是之前的一切口頭協議也會在簽署合約變得無效。大律師陸偉雄：「呢次終止喺法律上冇必要作出何解釋，再幾唔公平都好，只要你願意簽，咁呢份合約就有約束力。」

合約條款。（《東張西望》截圖）

合約條款。（《東張西望》截圖）

合約條款。（《東張西望》截圖）

合約條款。（《東張西望》截圖）