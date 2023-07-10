香港重案｜何泳芍重演「銀行家虐殺妓女案」　被姦殺畫面極血腥

《香港重案》節目昨日（09/7）舉行開鏡拜神，由黃智雯、江嘉敏、涂毓麟、何啟南、黎學勤、宋宛穎等人主演，是與警察合作的反罪案宣傳節目，講解多年來的案件，其中何泳芍（Honey）就於其中一個個案「2014年灣仔雙屍案」中，扮演「被姦殺的性工作者」。



何泳芍重演「銀行家虐殺妓女案。（陳順禎攝）

何泳芍重演「銀行家虐殺妓女案。（陳順禎攝）

何泳芍（Honey）接受《香港01》訪問時說：「我個case銀行家連橫虐殺妓女案，我就係個妓女囉。我未拍，仲未知會有咩心情，不過我而家做咗好多好多功課，同埋不停幫自己做心理輔導，因為我聽講個case係節目入面最暴力最血腥！會有好多好大量被虐待畫面。」

何泳芍扮演被虐殺的印尼籍死者。（陳順禎攝）

《香港重案》開鏡。（陳順禎攝）

她表示自己想演好這一個角色，例如角色可能會有屋企照顧需要她賺錢養家，她說：「佢好細個，得22歲。我希望到時做出嚟，唔會做一個好典型嘅性工作者，而係一個值得同情嘅人。就算做（演）妓女，都要做一個有血有肉嘅妓女。」

《香港重案》大合照。（陳順禎攝）

被告JUTTING Rurik George Caton被陪審團裁定兩項謀殺罪成。（資料圖片)

英藉銀行家JUTTING Rurik George Caton涉於2014年在灣仔嘉薈軒謀殺兩名印尼女子案，經過兩星期在高院審訊，五男四女陪審團今早退庭商議六小時，一致裁定被告兩項謀殺罪成。

【性虐謀殺案】英籍銀行家謀殺罪成囚終身 庭上向兩死者道歉

法官司徒冕在判刑時指，被告的道德被藥物、性及酒精蠺食，又指本案是本港其中一單案情最恐怖的案件，形容被告是極度危險人物，更指他拍下虐待及殺人片段，只因他感到自豪，不認為他真誠為死者道歉，依例判他終身監禁。

控方在庭上讀出兩名出身貧窮的印尼死者Sumarti Ningish和Seneng Mujiasih的家人聲明，希望法庭重判被告，甚至要求判處被告死刑，並要求被告向他們作出賠償，另Sumarti Ningish的兄長則希望印尼政府為Sumarti Ningish的七歲遺孤提供奬學金，已讓侄仔完成高中課程。