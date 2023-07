29歲蔡嘉欣宣布封盤　曬巨鑽歐遊拍婚照：在一起第7年決定結婚了

恭喜恭喜﹗29歲蔡嘉欣之前被指推JOB,等與TVB完約就不再續約, 7月10日早上宣布封盤,曬巨鑽答應拍拖7年男友求婚:「我的未婚夫,就是那個我想共度餘生的人!」



蔡嘉欣宣布封盤,曬巨鑽答應拍拖7年男友求婚。(IG:@kayan.c)

蔡嘉欣參選《2019年度香港小姐競選》,雖被視為熱門可惜五強止步,同年成為無綫電視經理人合約藝員。有傳近日她瘋狂推Job等約滿離開,做回老本行拍片做KOL。原來近來她一直悄悄籌備人生大事,上載男友求婚照曬出巨鑽,去年9月二人身穿家居服,蔡嘉欣剛洗完頭情況下接受求婚,之前歐遊時更已拍攝婚紗照,更分享拍攝花絮片段。

蔡嘉欣男友去年9月,二人身穿家居服蔡嘉欣剛洗完頭的情況下求婚。(影片截圖)

準新娘留言:「Happy to announce, YES I Do! 💍我們在一起的第7年,決定結婚了👩‍❤️‍👨💐我的未婚夫,就是那個我想共度餘生的人!謝謝你總是守護我,給我一切的愛和力量,帶我看見這個世界更多的美好。遇見你、和你在一起、和你共同建立屬於我們的未來,是我此生最大的福氣。過去一年我一直安靜地、幸福地準備我們的婚禮。來到倒數階段,是時候跟大家分享這份喜悅。Kayan要嫁人了,不遲亦不早! 一切都剛剛好!熱切期待著我們的未來!🤭」

蔡嘉欣曬出求婚鑽戒。(影片截圖)