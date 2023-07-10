29歲蔡嘉欣宣布封盤　曬巨鑽歐遊拍婚照：在一起第7年決定結婚了

恭喜恭喜﹗29歲蔡嘉欣之前被指推JOB，等與TVB完約就不再續約， 7月10日早上宣布封盤，曬巨鑽答應拍拖7年男友求婚：「我的未婚夫，就是那個我想共度餘生的人！」



蔡嘉欣宣布封盤，曬巨鑽答應拍拖7年男友求婚。（IG：@kayan.c）

蔡嘉欣參選《2019年度香港小姐競選》，雖被視為熱門可惜五強止步，同年成為無綫電視經理人合約藝員。有傳近日她瘋狂推Job等約滿離開，做回老本行拍片做KOL。原來近來她一直悄悄籌備人生大事，上載男友求婚照曬出巨鑽，去年9月二人身穿家居服，蔡嘉欣剛洗完頭情況下接受求婚，之前歐遊時更已拍攝婚紗照，更分享拍攝花絮片段。

蔡嘉欣男友去年9月，二人身穿家居服蔡嘉欣剛洗完頭的情況下求婚。（影片截圖）

準新娘留言：「Happy to announce, YES I Do! 💍我們在一起的第7年，決定結婚了👩‍❤️‍👨💐我的未婚夫，就是那個我想共度餘生的人！謝謝你總是守護我，給我一切的愛和力量，帶我看見這個世界更多的美好。遇見你、和你在一起、和你共同建立屬於我們的未來，是我此生最大的福氣。過去一年我一直安靜地、幸福地準備我們的婚禮。來到倒數階段，是時候跟大家分享這份喜悅。Kayan要嫁人了，不遲亦不早！ 一切都剛剛好！熱切期待著我們的未來！🤭」

蔡嘉欣曬出求婚鑽戒。（影片截圖）