ACE總決賽丨宅男女神Ching Q奪兩獎　醫生Jensen代表香港出戰韓國

ACE娛樂舉辦的《ACE演藝模特大賽》總決賽日前圓滿結束,體壇港隊、有「田徑朴寶劍」之稱的姚敬琛Kingsum 勇奪「ACE Talent演藝組」冠軍及「Ankang健康大獎」;曾參加ViuTV《廣告女皇》的沈靖喬(Ching Q)本是人氣高的宅男女神,今次出賽榮獲雙冠軍,橫掃「Uplive新星獎」及「SNS STAR 網星獎」的冠軍,氣勢凌厲。另外,何敖怡Oee和李念卿(Suzara)就分別奪得「完美體態大獎」和「魅力大奬」。

沈靖喬Ching Q 橫掃兩獎。

沈靖喬Ching Q

+ 1

由於大賽是亞洲模界大賽《Face of Asia》的香港賽區,所以「Face of Hong Kong」(FOHK)組別爭持激烈,曾參加《全民造星III》、身為醫生的蘇雋祁(Jensen)去年獲FOHK優異獎,今年捲土重來參加「王者挑戰」,結果和郭恩程(K Kelly)成為今屆FOHK的冠軍,將代表香港出戰韓國舉行的《Face of Asia》大賽,與來自日本及韓國等亞洲地區的模特新星較量,爭奪總冠軍。Jensen說:「一直夢想成為香港首席模特兒,為出戰大賽,在過去一年接受不同訓練,奪獎好開心。」

蘇雋祁(Jensen)是一名醫生,去年獲FOHK優異獎,今年捲土重來終奪冠軍。

蘇雋祁Jensen

ACE娛樂旗下的「JJBaby」,以及14歲孖妹鄭寶和鄭貝,成為當日大賽的表演嘉賓。大會首席執行官唐安麒博士表示,今屆參賽者質素是歷屆之冠。而韓國YS Group社長Yong Heo更十分欣賞Jensen本職雖是醫生,但在百忙中不忘付出額外的努力一圓夢想,期盼他再下一城,為港爭光。