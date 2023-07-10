前TVB歌手北上開騷獲高層力撐　進軍內地市場成功翻生踏歌王之路

一個歌手最開心的事，當然是以自己的音樂開騷有粉絲支持，如果連高層都撐場，簡直錦上添花！最近轉投新唱片公司的胡鴻鈞，近日在內地舉行全國性巡迴演唱會，橫跨了超過10個城市，反應熱烈之餘，更得到現時經理人公司邵氏兄弟的高層樂易玲到場支持力撐！

胡鴻鈞全國性巡迴演唱會獲高層樂易玲到場支持力撐！（IG@樂易玲）

胡鴻鈞上年的音樂路並不順暢，2022年只有兩首派台歌，彷彿音樂之路停滯了。這個時候，他選擇了今年轉一轉唱片公司，早前的內地巡演亦為他打下強心針，打開內地市場成功翻生。其實胡鴻鈞的歌藝一直都不差，早年亦有不少經典歌曲，今年只有33歲的他，如果專注在音樂發展，絕對可以踏上歌王之路！

胡鴻鈞上年產量減少。（IG/@hubertwu）

+ 1

胡鴻鈞2010年參加無綫節目《超級巨聲2》奪得亞軍入行，隨即簽約成為無綫旗下藝員，先後有星煥和星夢兩間唱片公司幫他出歌，亦唱過《一生一心》、《化蝶》、《到此一遊》及《凡人不懂愛》等多首劇集歌。被指有濃厚TVB味的他，雖然仍然是邵氏藝人，但今年初就承認已跟星夢完約。

胡鴻鈞參加《超級巨聲2》奪得亞軍入行。（電視截圖）

他2月初接受訪問時表示邵氏有幫他跟幾間唱片公司洽談合約，日前（7月8日）他終於宣布加盟成為Sony Music旗下歌手！Huburt寫下：「finally get to share this big news with you guys !!!!! :)))) 謝謝信任 謝謝Sony Music歡迎我的加入 未來日子 繼續努力！new song is dropping real soon! stay tuned!」Sony Music HK的IG都有出Post：「歡迎胡鴻鈞加入索尼音樂👏🏻👏🏻👏🏻」但Hashtag 「#SonyMusicChina」，應該是指其歌曲將由Sony Music China代理發行，跟Sony Music HK有少許分別。