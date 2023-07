前TVB歌手北上開騷獲高層力撐　進軍內地市場成功翻生踏歌王之路

一個歌手最開心的事,當然是以自己的音樂開騷有粉絲支持,如果連高層都撐場,簡直錦上添花!最近轉投新唱片公司的胡鴻鈞,近日在內地舉行全國性巡迴演唱會,橫跨了超過10個城市,反應熱烈之餘,更得到現時經理人公司邵氏兄弟的高層樂易玲到場支持力撐!

胡鴻鈞全國性巡迴演唱會獲高層樂易玲到場支持力撐!(IG@樂易玲)

胡鴻鈞上年的音樂路並不順暢,2022年只有兩首派台歌,彷彿音樂之路停滯了。這個時候,他選擇了今年轉一轉唱片公司,早前的內地巡演亦為他打下強心針,打開內地市場成功翻生。其實胡鴻鈞的歌藝一直都不差,早年亦有不少經典歌曲,今年只有33歲的他,如果專注在音樂發展,絕對可以踏上歌王之路!

胡鴻鈞上年產量減少。(IG/@hubertwu)

+ 1

胡鴻鈞2010年參加無綫節目《超級巨聲2》奪得亞軍入行,隨即簽約成為無綫旗下藝員,先後有星煥和星夢兩間唱片公司幫他出歌,亦唱過《一生一心》、《化蝶》、《到此一遊》及《凡人不懂愛》等多首劇集歌。被指有濃厚TVB味的他,雖然仍然是邵氏藝人,但今年初就承認已跟星夢完約。

胡鴻鈞參加《超級巨聲2》奪得亞軍入行。(電視截圖)

他2月初接受訪問時表示邵氏有幫他跟幾間唱片公司洽談合約,日前(7月8日)他終於宣布加盟成為Sony Music旗下歌手!Huburt寫下:「finally get to share this big news with you guys !!!!! :)))) 謝謝信任 謝謝Sony Music歡迎我的加入 未來日子 繼續努力!new song is dropping real soon! stay tuned!」Sony Music HK的IG都有出Post:「歡迎胡鴻鈞加入索尼音樂👏🏻👏🏻👏🏻」但Hashtag 「#SonyMusicChina」,應該是指其歌曲將由Sony Music China代理發行,跟Sony Music HK有少許分別。