書展2023｜三大女神出書　嘉盈Sell赤裸施匡翹露背梁凱寧出自傳

書展將於7月19日舉行，以往書展都是𡃁模寫真戰場，但近年起性感寫真已不復見，不過還是有女神推出相集。今年書展已至少有3位不同界別的女神宣布出書，其中有賣性感，亦有賣知性。



1.嘉盈

以MK、豪爽為定位的「熊仔頭」成員嘉盈，雖然身材火辣，但她曾在訪問中表示「我從未利用過我的性感來賺一分一毫」，今次即使出書也不是超性感寫真，而是「圖文並茂散文集」，共6輯照片。暫時釋出的預告照片中，以旺角街頭、80年代復古風等為主題，雖然都有小背心相，但性感程度就不及她平時IG相。嘉盈表示今次出書感覺很「赤裸」，因為她親筆撰寫了30,000字剖白內心世界，主題包括愛自己、個人成長等等，根據出版社資料，這本預售$238的書，厚度相等於3部iPhone重疊在一起，都算賣大包。

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2.施匡翹

而歌手施匡翹（Zaina）亦推出《Ztory》大碟連散文相集，紀錄了她的8個造型，包括性感露背裝、公主裝、黑白神秘Look等。而散文集內容更是由Zaina親自撰寫，將她由孩童時期與音樂的緣分、參加校內歌唱比賽，至出道成為歌手的心路歷程通通記下來。

施匡翹的大碟連散文相集，共有兩個封面。

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3.梁凱寧

前新聞主播梁凱寧一向是女神，離開新聞界後更任職香港中文大學醫院名譽言語治療師、香港中文大學醫學院言語治療師以及香港浸會大學傳理學院新聞系的兼職講師，絕對是才女一名。今年適逢她30歲，她宣布出歲《三十而立》，全書約7萬字，算是她30年來的自傳，講到自己如何從無心向學的中學生，入讀新聞系再任職新聞記者、主播，再轉型成言語治療師的經歷。