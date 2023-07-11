前星夢歌手入行12年轉埋會都冇歌出　31歲為搵錢身兼化妝師、空姐

現名謝芯兒的前星夢歌手謝文欣（Ally），雖然曾是星夢前總裁何哲圖愛獎，但入行以來一直欠缺機會，近日終於宣布轉職做空姐，昨日已正式啟航！



31歲的她，19歲時參加《FACE》U Star大專校花校草大賽，當時已講過想做Demo歌手，結果她真的獲星煥國際創辦人何哲圖賞識簽約入行，兩年後過渡至由何哲圖出任行政總裁的星夢娛樂，有「鍾嘉欣接班人」之稱，更曾獲邀做鍾嘉欣演唱會嘉賓。

Ally（右）入行初期，有「鍾嘉欣」接班人之稱。（微博@謝文欣）

Ally（右）出道時被指同「渡邊麻友」撞樣，因此有「港版麻友」之稱。

誰知Ally一直未等到機會出歌，只落得被投閒置散，安排去做《勁歌金曲》、《一綫娛樂》等主持，或於劇集中客串做閒角等，獲嘲「萬年新人」，等足5年終於有機會出歌。18年Ally舉行生日會，何哲圖親身到場祝賀，又捧住蛋糕等，向Ally派定心丸包保嚟緊有歌出，同年她推出首支派台歌《其實我牽掛》、《若無其事》，在《2018勁歌金曲優秀選第一回》、《2018勁歌金曲優秀選第二回》均有獲得歌曲獎。

Ally 26歲生日時，老闆何哲圖親自捧蛋糕現身其生日會，宣布同年會幫她出歌。

Ally等足5年，被嘲「萬年新人」，到攞新人獎時激動爆喊。

歌手夢似乎有起色的Ally，於《2018年度勁歌金曲頒獎典禮》因奪得「最受歡迎新人獎」而爆喊，喊到網民都嚇親，連主持區永權都話聽唔到佢講乜。不過之後她就冇再出歌，20年轉會天盟娛樂，推出過3首歌曲，但最後一首已是20年10月的作品。星運平平的Ally，曾在訪問中透露過自己28歲人，有半年都冇能力畀家用屋企、又要買一次餸分幾餐食，覺得對屋企人唔住，設下30歲Deadline大限。

Ally對上一首歌，已是2020年的《沉船》。（MV截圖）

去年就是Ally 30歲的日子，她身兼數職密密謀後路，見她的IG除了參加賽跑比賽做跑步，亦有做化妝師、教化妝等等，日前她更貼上航空公司職員證，宣布做空姐。Ally寫下：「經歷咗六個禮拜好packed嘅induction, I made it!!!!!!!!!! ☀️🤟🏻Have been through really a lot,無間斷嘅 mockup assessments 問書，好努力吞晒成本600幾頁嘅manual，一嚐safety final exam滿分嘅滋味❤️仲有service final assessment都滿意地完成，努力嘅成果☀️*Looking forward to see you onboard☀️」

Ally貼出航空公司職員證，宣布已投身空姐行列。（IG@ally_manyan）

做幕前機會不多，Ally早前已經開拓化妝師、化妝班導師的副業。（IG@ally_manyan）

昨日她貼上搭車入機場的照片，寫住「Good day ahead☀️」以及由支持者寫的小字條，支持者寫住「Ally：第一班機加油呀～～唔使驚㗎～Love you」相信她已經啟航！不過，Ally與無綫其實一直有合約，在TVB官網上仍然見到她的名字，所以她現時是身兼多職，如她的IG個人檔案標示，有：歌手、空中服務員、化妝師和田徑運動員4個身份。

Ally貼上自己的空姐服照片！（IG@ally_manyan）

Ally第一班機獲支持者送上小字條打氣，也有不少粉絲希望在航班上碰到她。（IG@ally_manyan）

Ally亦表示自己是運動員，IG有很多跑步相。（IG@ally_manyan）

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