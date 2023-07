前星夢歌手入行12年轉埋會都冇歌出　31歲為搵錢身兼化妝師、空姐

現名謝芯兒的前星夢歌手謝文欣(Ally),雖然曾是星夢前總裁何哲圖愛獎,但入行以來一直欠缺機會,近日終於宣布轉職做空姐,昨日已正式啟航!



31歲的她,19歲時參加《FACE》U Star大專校花校草大賽,當時已講過想做Demo歌手,結果她真的獲星煥國際創辦人何哲圖賞識簽約入行,兩年後過渡至由何哲圖出任行政總裁的星夢娛樂,有「鍾嘉欣接班人」之稱,更曾獲邀做鍾嘉欣演唱會嘉賓。

Ally(右)入行初期,有「鍾嘉欣」接班人之稱。(微博@謝文欣)

Ally(右)出道時被指同「渡邊麻友」撞樣,因此有「港版麻友」之稱。

誰知Ally一直未等到機會出歌,只落得被投閒置散,安排去做《勁歌金曲》、《一綫娛樂》等主持,或於劇集中客串做閒角等,獲嘲「萬年新人」,等足5年終於有機會出歌。18年Ally舉行生日會,何哲圖親身到場祝賀,又捧住蛋糕等,向Ally派定心丸包保嚟緊有歌出,同年她推出首支派台歌《其實我牽掛》、《若無其事》,在《2018勁歌金曲優秀選第一回》、《2018勁歌金曲優秀選第二回》均有獲得歌曲獎。

Ally 26歲生日時,老闆何哲圖親自捧蛋糕現身其生日會,宣布同年會幫她出歌。

Ally等足5年,被嘲「萬年新人」,到攞新人獎時激動爆喊。

歌手夢似乎有起色的Ally,於《2018年度勁歌金曲頒獎典禮》因奪得「最受歡迎新人獎」而爆喊,喊到網民都嚇親,連主持區永權都話聽唔到佢講乜。不過之後她就冇再出歌,20年轉會天盟娛樂,推出過3首歌曲,但最後一首已是20年10月的作品。星運平平的Ally,曾在訪問中透露過自己28歲人,有半年都冇能力畀家用屋企、又要買一次餸分幾餐食,覺得對屋企人唔住,設下30歲Deadline大限。

Ally對上一首歌,已是2020年的《沉船》。(MV截圖)

去年就是Ally 30歲的日子,她身兼數職密密謀後路,見她的IG除了參加賽跑比賽做跑步,亦有做化妝師、教化妝等等,日前她更貼上航空公司職員證,宣布做空姐。Ally寫下:「經歷咗六個禮拜好packed嘅induction, I made it!!!!!!!!!! ☀️🤟🏻Have been through really a lot,無間斷嘅 mockup assessments 問書,好努力吞晒成本600幾頁嘅manual,一嚐safety final exam滿分嘅滋味❤️仲有service final assessment都滿意地完成,努力嘅成果☀️*Looking forward to see you onboard☀️」

Ally貼出航空公司職員證,宣布已投身空姐行列。(IG@ally_manyan)

做幕前機會不多,Ally早前已經開拓化妝師、化妝班導師的副業。(IG@ally_manyan)

昨日她貼上搭車入機場的照片,寫住「Good day ahead☀️」以及由支持者寫的小字條,支持者寫住「Ally:第一班機加油呀~~唔使驚㗎~Love you」相信她已經啟航!不過,Ally與無綫其實一直有合約,在TVB官網上仍然見到她的名字,所以她現時是身兼多職,如她的IG個人檔案標示,有:歌手、空中服務員、化妝師和田徑運動員4個身份。

Ally貼上自己的空姐服照片!(IG@ally_manyan)

Ally第一班機獲支持者送上小字條打氣,也有不少粉絲希望在航班上碰到她。(IG@ally_manyan)

Ally亦表示自己是運動員,IG有很多跑步相。(IG@ally_manyan)

