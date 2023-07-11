李嘉內地拍劇遭燈擊中險盲　微博報平安指臉從未受過傷終破紀錄

藝人李嘉最近因為電視劇中《一舞傾城》飾演麻鷹而為人認識，但他昨日（10日）在社交平台大爆自己拍劇受傷險盲。其實李嘉拍《一舞傾城》時已經受傷，之前他拍一幕欲硬上蔡潔時弄傷手，今次拍劇受傷更加誇張，整個眼角都是血。

李嘉在「強姦」蔡潔時受了點傷。(影片截圖)

李嘉今次拍劇受傷更加誇張，整個眼角都是血。(微博@李嘉)

李嘉最近在內地拍劇，期間遭「座地燈」擊中，即時血流如注，他在社交平台發文報平安：「前日拍攝張藝謀導演監製的網劇《雪迷宮》時，不辛被一個『座地燈』擊傷，左眼眉區域當場血流如注，相距一寸左右我可能就變『獨眼龍』了！幸好上天眷顧，知道我要養家照顧父母老婆，保佑了我，感恩萬分！而現場在工作人員幫忙初步止血之後，亦繼續順利完成當日餘下的拍攝工作才去醫院治療。經醫生提議，傷口不算深長，為避免造成更大傷疤，不建議縫針，待其自行癒合便好。目前癒合情況良好，昨天一早已繼續進行拍攝工作，感謝我的經紀人連夜為我操心與劇組人員的幫忙照顧。祝餘下的拍攝順順利利，一切平安。」

李嘉最近在內地拍劇，期間遭「座地燈」擊中，即時血流如注。(微博@李嘉)

李嘉說自己6歲已經開始習武，至今35年，有什麼傷未經歷過，他也說：「拍過不少武打場面，膝蓋碎過、腰也摔過！」但就是有一樣地方還未受過傷－臉，今次卻破了他這個紀錄，被座地燈擊中眼角。