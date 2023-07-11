歐陽娜娜不滿面部生痘自稱皺紋多　Angelababy讚皮膚好表情成亮點

Angelababy（楊穎）與歐陽娜娜、金靖、許魏洲等參與的真人騷《是好朋友的周末》正在熱播，節目以好友周末生活為主題，邀請圈內好友齊聚，在節目組全程零干預的前提下，共同規劃一次短途旅行。



節目中，歐陽娜娜與Angelababy、金靖坐在後座，她突然講道：「我恨我的痘，我剛剛在進電梯裡看到了我的痘。」一旁的金靖即刻安慰她，表示根本看不到，Angelababy也直言：「不會看到的，你皮膚已經很好了。」但歐陽娜娜似乎仍然對自己的樣貌不滿，繼續說：「但我有貓咪紋，還有木偶紋。」未等她講完，Angelababy便好奇問：「請問貓咪紋在哪裡？」歐陽娜娜用雙手指著顴骨補位：「這兒啊」，Angelababy再度讚她：「一點都看不出來，真的看不出來，你皮膚已經很好很好了。」結果歐陽娜娜又說：「有一天我爸看到說，你這怎麼黑黑的，我說那個是貓咪紋，他說什麼貓咪紋，你這兒黑的！我說不是，它就是一個紋，是個皺紋。」Angelababy笑一笑便不再回應。

+ 5

事後，歐陽娜娜的行為在網絡引起爭議，不少網友稱她矯情，且2000年出生的她是三人中年紀最小的，實在無必要焦慮這些，更笑言Angelababy被問到失去表情管理：「哈哈哈哈baby一整個震驚」、「ab的表情管理一直都很好，自從遇見了她」、「Baby這段無語演得不錯」、「她說出來就是讓別人誇她皮膚好的」、「她真正該焦慮的是人品和演技吧」等，但也有網友認為不必過分解讀。

+ 1

據悉，貓咪紋就是印第安紋，又叫破顴紋，穿過臉頰延伸分割蘋果肌，看上去會有些憔悴。

貓咪紋就是印第安紋，又叫破顴紋。（網絡圖片）

點擊睇更多Angelababy靚相：