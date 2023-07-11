江美儀做司儀狂食螺絲仍獲粉絲力撐　疑認同網民暗踩何沛珈多懶音

視后江美儀早前為TVB慈善節目《明愛暖萬心》擔任嘉賓主持，但在其中一個讀長稿的環節中，即使她已經低頭望實「貓紙」照讀稿，但仍狂「食螺絲」，多次停頓，場面陷入尷尬，引來不少網民批評她不夠專業，準備不足。而江美儀事後亦有發文道歉，並表示會好好反思。不過亦有人力撐江美儀只是緊張失誤，還將她與另一位司儀做對比，更踩對方來捧江美儀：「比起另一位女司儀，說話充滿懶音，即使全無失誤，都慘不忍睹。聽到你說話嘅高低鏗鏘，加上美艷不可方物的你，實在已經賞心悅目，少少失誤，無足掛齒。下次努力，繼續進步。」

視后江美儀早前為TVB慈善節目《明愛暖萬心》擔任嘉賓主持，但在其中一個讀長稿的環節中，即使她已經低頭望實「貓紙」照讀稿，但仍狂「食螺絲」，多次停頓，場面陷入尷尬。（電視截圖）

當晚的司儀陣容就包括汪明荃（Liza姐）、陸浩明及首次挑戰做大騷直播主持的何沛珈（Roxanne）。（IG@hpgroxanne）

雖然該網民並未有指名道姓，但當晚的司儀陣容就包括汪明荃（Liza姐）、陸浩明及首次挑戰做大騷直播主持的何沛珈（Roxanne），當中作為台柱的Liza姐經驗豐富，所以不少人都猜測該網民所講的就是Roxanne。對此，江美儀並未有正面回應，但就有點讚對方的留言，似乎亦表示認同，掀起網民熱議！

雖然該網民並未有指名道姓，但不少人都猜測該網民所講的就是Roxanne，而江美儀雖未有正面回應，但就有點讚對方的留言，似乎亦表示認同。（網上截圖）

+ 1

現年26歲的Roxanne在2020年參選港姐，雖然五強止步，但加入TVB後亦機會不斷，自前年底加入《東張西望》擔任外景主持，成為新一代《東張》女神，之後又以護士Look亮相《醫醫，我不想再病了》引起網民關注，去年她在節目《香港小姐再競選》中勇奪冠軍及「更上鏡小姐」，又開始入劇組成為力捧小花。首次擔任直播大騷主持的Roxanne，為了今次的工作都非常努力，不少網民都大讚她表現出色！

外形出眾。（IG@hpgroxanne）

去年在節目《香港小姐再競選》中勇奪冠軍及「更上鏡小姐」。（IG@hpgroxanne）