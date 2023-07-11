周吉佩疫情期間曾出現抑鬱症狀　走出困局與索老婆嬉水放閃

周吉佩（吉吉）奪得無綫《中年好聲音》首屆冠軍後，商演接腫而來，早前辭去傳媒工作專心發展演藝事業，更開辦唱歌學校，展開人生新一頁。近日吉吉忙裏偷閒，與太太黃彥欣（Louise）帶埋一對子女去水上樂園玩兼Staycation，吉吉親自操刀為索妻拍攝泳裝靚相，羨煞旁人。

周吉佩一家四口去酒店Staycation。（IG@katchau86）

游水真係最佳消暑方法！（IG@katchau86）

黃彥欣曾經參加過香港小姐，現在雖然已是兩子女之母，但身材依然保養得宜，在藍天白雲下，更能展現白滑美肌，吉吉以老公視角為老婆影了好多靚相，並寫道：「自拍嘅天花板級別，部相機差啲跌落水玩完…個infinitely pool好靚！！」網民都讚吉吉的攝影技巧唔錯，一家人超幸福，留言：「整輯照片都好完美🥰😍🤗😘very very sweet and perfect🥰 💞」、「周太好靚，一家幸福寫滿臉」、「好閃好閃，閃盲我啦」，好友洪杰更似有弦外之音：「係嘞！咁就岩（啱）嘞！叻仔， 快D啦」，似乎是想二人追多個小朋友。

黃彥欣擁有雪白美肌，老公視角下更加迷人。（IG@katchau86）

好恩愛。（IG@katchau86）

此外，周吉佩日前出席品牌活動，即場獻唱《歲月如歌》和《海闊天空》。他透露疫情期間，減少與朋友約會，為小朋友健康更婉拒不少演出機會，他說：「「疫情呢幾年冇咗自己，因為淨係返工放工，連朋友都冇乜點見過，所以中間有段時間身體上真係有抑鬱嘅情況，唔淨只內心，可能係突然有一下壓住心口，投唔到氣嘅感覺，嗰陣開始覺得自己有啲問題。」幸贏得冠軍後工作量增加，他笑言老婆也希望他可以「跑到數」賺得更多，他亦希望憑著工作量增多，給老婆更大信心。

周吉佩在活動上，即場獻唱《歲月如歌》和《海闊天空》。