呢位女星著小背心打側瞓喺度咁識玩　嗌到七情上面真係辛苦晒

全新旅遊節目《DM旅導遊》，逢周一至五晚10點半J2（82台）播映。擔任主持的J2er倪嘉雯（Carmen）和葉靖儀（Michelle）孖住玩轉馬來西亞，每集都會DM（私訊）邀請當地高顏值、高人氣KOL擔任導遊，為觀眾推介大馬最新、最潮、最好玩景點。

今集有《Astro國際華裔小姐2019》冠軍張簡寧（Jens）擔任嘉賓。

周四播出的一集，邀來《Astro國際華裔小姐2019》冠軍張簡寧（Jens）擔任嘉賓，Jens帶領兩位J2er展開摘星之旅，食盡價錢貼地的米芝蓮美食！三位靚女大歎肉骨茶和拿督燒肉外，最正一餐是車仔麵式點餸、可自由選食材配搭的海鮮粉，當中以巨型老虎蝦最為吸睛，Size足足成條前臂咁長。

去得大馬，梗係要食肉骨茶啦。

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食完好西後，Carmen和Michelle獻出人生啪骨初體驗，師傅幫Carmen Lock頸時發出巨響，嚇到Michelle花容失色，Carmen亦露出驚訝樣！Carmen分享感受時說：「嗰啲啪啪聲好似好痛咁，但啪完之後真係鬆咗！」Michelle則指感覺好奇妙：「好似身體入面有啲嘢釋放咗出嚟。」

嚇到Michelle花容失色。

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周五一集邀來Y2K復古女神陳祖琳（Jolyn）擔任嘉賓，現年19歲的Jolyn是一名學生，亦是大馬觀察類真人騷《The Fabulous》參賽者。Jolyn雖然年紀輕輕，但卻很喜歡懷舊事物，是次她將與兩位主持展開復古之旅。

今集嘉賓係Y2K復古女神陳祖琳（Jolyn）。

首個行程三位靚女去到旗袍專門店挑選心水旗袍，化身真．復古女神上演小劇場《丫鬟傳》，場面搞笑！該店旗袍價錢相當親民，只需約200-300馬來西亞令吉（約360-540港元）不等。

買旗袍都有戲做，笑死。

大家嘅旗袍Look都好索。