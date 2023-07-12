李佳芯生13cm卵巢腫瘤　半夜痛到似撕裂：摸住肚都feel到凸起咗

TVB健康資訊節目《紐西蘭Omekanz營養油特約：身體最誠實》，節目邀來「腫瘤學巨人」莫樹錦醫生聯同3位女神李佳芯（Ali）、何沛珈及梁超怡擔任主持。

Ali講番2017年生卵巢腫瘤嘅事，佢話當時因為工作太忙、忽略咗身體發出嘅警號。

該集主題是精神病。在「Ali Says」中，Ali重提2017年生卵巢腫瘤一事，她說：「有一晚收工返屋企瞓覺，瞓到半夜突然間腹部好痛，嗰種痛係扭住撕裂嗰種痛，我係從來都未試過咁，幾日之後去做身體檢查，醫生發現我個卵巢有個13cm乘7cm大嘅腫瘤。」Ali指其實當時身體早已發生異樣，只是因自己工作太忙未有為意，她說：「嗰時之前我摸住肚時，都feel到凸起咗嘅，但因為工作忙，以為自己只係有小肚腩，就忽略咗冇留意。好彩個腫瘤係良性，醫生都即刻幫我排期做手術。」

Ali話佢依家注重多咗身體健康，同埋希望可以好好享受生活。

Ali續指做完手術後頭一個星期連起床都有困難：「因為傷口有啲血水去未清，每次起身都要撳住啲嘢先起到床，所以我啲肌肉同筋骨都會痛。」Ali坦言經歷事件後深有體會：「原來曾經以為離自己好遠嘅事，霎眼間就會出現，所以我不斷提醒自己，要照顧好身體，咁先可以好好享受生活。」

何沛珈和梁超怡則向註冊物理治療師請教坐骨神經痛問題，二人做小測試時更忍不住嗌痛。莫樹錦醫生今集邀來香港中文大學醫學院精神科學系系主任榮潤國教授、探討抑鬱症和思覺失調問題；節目尾聲，莫樹錦醫生還會親揭相隔十年再做健康節目主持原因。