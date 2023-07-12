李坤城死後兒子與妻子起爭執　盤點香港圈中「忘年戀」而家過成點

台灣「爺孫戀」李坤城死後，兒子李卓軒與「後母」林靖恩因遺產之事發生爭執，奪房產，前者更多次出口罵林靖恩，看來收場並不是太好。

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當然並不是所有「爺孫戀」都會有問題發生，以下立即為大家盤點娛圈中的「爺孫戀」，其實都有不少幸福例子。

陳嘉上

早年陳嘉上被發現與當時28歲的內地女星夏沫僑 (Jelly) 相戀，兩人相差30年，陳嘉上受訪時亦大方承認戀情，並透露和女友已拍拖了一段日子，他很感恩且珍惜這段感情。雖然兩人年齡相差三十歲，但並無阻他們的愛，兩人其後在香港正式入紙排期註冊結婚，更誕下一名女兒。夏沫僑原名張莉，擬結婚通知書上顯示他們報了同一住址，證明婚前已是同居的關係。

Jelly同陳嘉上年紀相差30年。(夏沫僑微博圖片)

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何艷娟

2014年港姐季軍何艷娟（Katherine）在2018年爆出爺孫戀，與大40歲兼擁有30億身家的澳博高層吳志誠結婚，升呢做闊太，不過二人婚姻關係只維持了8個月後便宣告結束，當時有指回復單身的何艷娟收到3億贍養費。

身為前闊太，Hermès手袋是必備。（IG/@katherine_hoyk）

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爾冬陞

2018年，當時60歲的香港金像名導爾冬陞，先後經歷過兩段婚姻，但最後都以離婚終結，而且一直未有生育下一代。2015年，爾冬陞跟前妻分居後，遇上另一最愛，後來更為他帶來一份極大的驚喜，誕下一名女兒Teresa，當時已經2歲了。外界猜測，他的女友應該比他至少細20年。

名導爾冬陞老來得女。（梁碧玲 攝）

謝賢

謝賢曾跟相差49歲的上海女友Coco譜出一段「爺孫戀」，該段戀情同樣令人觸目，當年69歲的四哥和只有20歲的Coco拍拖，一直不被外界看好，然而兩人一拍便是拍了10多年，更一同錄節目、在公開場合擁抱親吻。而且四哥一直對Coco呵護備至，照顧她的起居飲食，更有資助她到英國進修。

可惜兩人在2018年7月正式分手，有傳他更給了Coco $2,000萬分手費。事實上四哥一直以來都有表示自知年紀大，不敢以婚書綑綁對方，曾叫女友遇到好男人就離開他，他曾說：「名分是假的！兩張婚書我都撕爛了，為何還要結婚，何况我都80歲了！所以我跟她說，遇到個好的就吧。」

謝賢曾跟相差49歲的上海女友Coco譜出一段「爺孫戀」。（VCG）

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徐克

現年73歲的導演徐克於與前妻於2014年離婚，當年有傳是因為徐克的助手樂樂介入。徐克回復單身後，便與比他年輕30歲的女友樂樂正式拍拖，二人愛得纏綿經常形影不離，相戀多年至今感情穩定。