MC張天賦冇嬲助手再「倒米」 已提醒對方言行要更謹慎

MC(張天賦）早前喺日本完成電影拍攝後，隨即又飛到台灣拍戲新歌MV，今日（12）現身尖沙咀出席品牌活動時，MC透露台灣之行在短短48小時之內，拍足37小時，新歌是大家期待以久嘅慘情歌，預計下月推出，問到新歌MV女主角，他就大賣關子：「佢係細細粒，但又幾調皮，有親密情節，但係屬於fans可接受程度。」

MC表示想同Do姐合作，亦唔擔心對方因Yee Yee言論而受影響。（陳順禎攝）

提到近日助手Yee Yee又再焫火頭，MC 表示有了解過後，得知對話截圖是由私人群組流出。「所以呢個group並不代表我立場，亦不代表公司立場，我覺得佢都有自己話論自由。如果真係由官方群組流出，先係我管轄範圍。」而對於Yee Yee講「唔做討好前輩」MC認為只屬於對方的看法，並謂自己都想與Do姐合作。「Do姐喺呢行打滾多件，前輩級，唔會因為呢啲言論受影響。」

有傳Jace加盟華納，MC表示：「冇聽過 ，唔知係咪真 ，個人幾喜歡佢，如果佢加盟可能會變四寶。」（陳順禎攝）

MC又指Yee Yee的言行舉止應該是更謹慎，亦有提醒對方的身份有一定影響力。「討論唔係問題、亦都有自由，但把尺要拿揑好。」問到會否考慮終止與Yee Yee合作，MC表示需要再討論，而他亦明白身為公眾件物，身邊的人和事都會被動地放大，但經歷多了亦會令自己處事成熟。問到Yee Yee 是否仍未挑戰其底線，MC只係尷尬一笑，但強調無嬲。